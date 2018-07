Un francez i-a salvat pe localnicii loviți de viitură în Brașov. ”În 10 minute a fost ca valurile mării”

Pro TV

Apele au făcut prăpăd şi în localitatea Cobor din judeţul Braşov. Oamenii spun că de peste 40 de ani nu au văzut o asemenea viitură. Şuvoaiele au năvălit cu o forţă uriaşă în sat şi au măturat totul în cale.

Noroc că în satul lor, un francez a înfiinţat acum 6 ani, un serviciu de pompieri voluntari care, la orice nenorocire, intervin eficient. Singurele care nu s-au arătat deocamdată interesate de munca voluntarilor sunt chiar primăriile din zonă.

După o ploaie de o jumătate de oră, la Cobor, în judeţul Braşov, s-a dezlănţuit urgia. Şuvoaiele de ape venite de pe dealuri s-au strâns în mijlocul satului iar viitura a inundat drumuri, case, beciuri şi grădini.

Localnic: ”În 10 minute a fost ca valurile mării. N-am mai putut să salvez decât maşina. În rest, n-am mai putut să salvez nimic.”

Localnic: ”Răcitorul de lapte în care colectam laptele este compromis, lemnele la fel, furajele la fel.”

Un francez stabilit în sat acum 14 ani a sunat imediat alarma iar cinci localnici au apărut ca din pământ îmbrăcaţi în pompieri, gata de intervenţie. Ivor, cum îi zic localnicii francezului, a înfiinţat la Cobor o grupare de pompieri voluntari.

Localnică. ”Domnu' Ivor, pompierul, a venit şi m-a ajutat. Dacă nu erau ei? ... Ce făceam singură?!”

Localnic: ”Singurul care o fost de ajutor din comunitate a fost francezul care o venit cu pompele. I s-o stricat pompa aicea câtă apă aveam în beci.”

Erwan Joliff a pornit la drum singur, acum 6 ani. Prietenii din Franţa l-au ajutat cu donaţii şi, treptat, i s-au alăturat şi localnicii. Acum, formaţiunea lui de voluntari are două autospeciale şi 5 oameni de încredere.

Voluntară: ”Şi soţul meu e voluntar. Momentan e la servici şi îl înlocuiesc eu. Ajut eu, cu ce pot! Şi ieri am băgat într-una, că am avut o casă mai jos inundată complet, am lucrat până aseară la 9.”

Singurele care încă nu au încredere în pompierii voluntari de la Cobor sunt autorităţile locale. În jurul satului există alte trei comune pe care gruparea le-ar putea deservi- dar niciuna nu s-a arătat până acum deschisă colaborării.

Erwan Joliff, şeful grupării de pompieri voluntari Cobor: ”Trebuie să aşteptăm una, două, trei, patru nenorociri până, poate cineva dintr-o autoritate locală conștientizează că sunt nişte pompieri acolo care ar veni mult mai repede decât noi.”

Francezul şi voluntarii lui au nevoie anual de numai 2000 de euro, pentru motorină şi asigurări de viaţă. Restul este muncă voluntară. Dacă nu va reuşi să obţină de la primarii aceşti bani, francezul din Cobor va fi nevoit să apeleze iar la prieteni, pentru sponsorizări.

