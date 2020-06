Un deputat USR a ajuns ținta ironiilor după ce a postat pe Facebook un mesaj despre mineri

Deputatul USR Iulian Bulai a ajuns ținta unor comentarii ironice după ce a postat pe Facebook un mesaj despre Mineriada din 13-15 iunie 1990.

În acest mesaj, Bulai a povestit o discuție despre mineri pe care susține că ar fi avut-o cu mama sa pe vremea când el avea doar ”2 ani și jumătate”.

Această vârstă foarte mică i-a făcut pe unii utilizatori de Facebook să declanșeze un val de comentarii ironice la adresa parlamentarului.

Mesajul deputatului USR Iulian Bulai:

”Discuție cu mama acum 30 de ani. Aveam 2 ani și jumătate:

- Mamă, o să vină și la noi minerii?

- Nu, mamă, nu ajung ei până aici.

- Nea Nicu e miner, mamă. Merge și el acolo?

- Nu. Că el nu e cu Iliescu. Familia noastră nu e cu comuniștii.

Nu vom uita abuzurile FSN și ale lui Ion Iliescu! IRDO, CNCD, AVOCATUL POPORULUI, cine s-a sesizat până acum pe acest abuz grosolan față de drepturile omului? Niciodată nu este prea târziu să se facă dreptate!” - a scris el pe Facebook.

Iată și câteva dintre comentariile ironice care au fost publicate la mesajul lui Bulai de mai sus:

- ”Discuția asta era după ce ai aprofundat teoria relativității sau înainte?”

- ”Bula ii numele lui de om mare. Cand era mic i se spunea Bulisor.”

- ”La 2(doi) ani nici măcar nu ziceai 1% din dialogul ăsta imaginar al tău coerent dar sa gândești.”

- ”Precoc erai, frățioare. D-atunci știai că vei ajunge un geniu al politicii din țărișoară. La patru ani citisei constituția, este?”

- ”În Primul Război Mondial despre ce discutați?”

- ”E adevărată povestea. Am auzit eu în RATB dialogul.”

- ”La doi ani si jumatate. Hai ca asta le intrece pe multe. Ok. Nu pe aia cu mama surogat a lui Isus.”

- ”La doi ani, WOW. La 5 ani cred că știai deja Manifestul și Capitalul lui Marx ca pe apă”.

- ”Eu de la 2 ani și jumătate îmi aduc aminte că mi-au mai trebuit încă 2 ani și jumătate ca să am primele amintiri.”

- ”Pupe tata pe el de precoc!”

Deputatul USR Iulian Bulai a mai fost în atenția opiniei publice după ce a afirmat că ”Fecioara Maria este o mamă surogat.”