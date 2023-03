Un cunoscut restaurant din București a fost închis temporar de ANPC. Ce nereguli au găsit inspectorii

ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presă, că în urma unei sesizări, Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti (CPCMB) a desfăşurat o acţiune de control la operatorul economic To Go Pronto e Via SRL (La Marilù), cu denumirea comercială, pe site, La Italianu, din Sectorul 4 al Capitalei, care activează în domeniul alimentaţiei publice, scrie news.ro.

Echipa de comisari CPCMB a constatat că aspectele invocate în sesizare se confirmă.

Principalele abateri constatate au fost: utilizarea unor materii prime/semipreparate fără etichete cu elemente de identificare şi caracterizare şi fără data limită de consum; folosirea unor agregate frigorifice deteriorate şi neigienizate, cu grătare cu vopsea exfoliată, ventilaţie ce prezenta depuneri de praf şi impurităţi, chedere depreciate; utilizarea unor vase de bucătărie cu arsuri şi aspect de uzură, precum şi a unor ustensile de bucătărie neprofesionale; lipsa menţionării ingredientelor cu potential allergen şi a valorilor nutriţionale.

De asemenea, alte nereguli descoperite au fost lipsa verificării metrologice a cântarului din unitate; desfăşurarea activităţii într-un spaţiu deteriorat (tavan cu infiltraţii şi placi lipsă, pereţi cu bucăţi de faianţă spartă); depozitarea pastelor deja fierte în agregatul frigorific; colectarea reziduală în coşuri fără capac.

Astfel, comisarii ANPC au dat o amendă de 7.000 de lei, au oprit de la comercializare produsele neconforme şi au închis temporar unitatea, până la remedierea deficienţelor.



Dată publicare: 30-03-2023 19:55