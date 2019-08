Milionarul care a dispărut de 4 ani în România. Familia oferă o recompensă uriașă

Se împlinesc 4 ani de la dispariția misterioasă, din Cheia, a milionarului kuweitian Mohamed Al-Baghli, în vârstă de 79 de ani.

Familia îl caută și acum și oferă o recompensă uriașă pentru orice informație concretă, care ar putea duce la aflarea adevărului. Autoritățile susțin însă, că au făcut tot ce au putut pentru a-l găsi. Rudele au publicat luni, în mediul virtual, un documentar despre această dispariție.

Misterioasa dispariție a lui Mohamad Albaghli a iscat vâlvă și în Kuweit unde televiziunile au relatat cazul pe larg. Bărbatul a fost înalt funcționar la Ministerul Comerţului şi Industriei. Apoi, împreună cu familia, s-a lansat în afaceri cu petrol. Unul dintre fii lui este în aceste zile în România pentru a verifica stadiul anchetei.

Hamad Albachli, fiul lui Mohamad Albaghli: ”Dosarul încă este deschis. La început autoritățile din România au depus eforturi mari în acest caz și le mulțumim, dar cu trecerea timpului acest efort s-a diminuat. S-a ajuns la un impas. Autoritățile din Kuweit păstrează legătura cu Ministerul de Interne, cel de Externe și cu Ambasada Statului Kuweit”.

Familia lui Mohamed Albaghli oferă o recompensă record pentru România celor care dețin informații despre strania dispariție a bătrânului. În plus, băieţii omului de afaceri au realizat un documentar despre ancheta desfășurată de autoritățile din România.

George Orbean, producătorul documentarului: ”Toată echipa de producție a muncit aproape trei ani la această investigație. Am încercat să facem o recompunere absolut factuală. A unei succesiuni de câteva minute, timp în care o persoană absolut normal, decentă și perfect integrată în comunitatea unui orășel mic și liniștit a dispărut”

Hamad Albachli: ”Am făcut tot ceea ce a ținut de noi. Am angajat oameni care să-l caute, am dat anunțuri peste tot în presă, am făcut chiar și un site, iar acum și acest film documentar. Nu vom renunța niciodată. Trebuie să găsim răspunsuri”

Comisar șef Ghenoiu, IPJ Prahova: ”Am considerat că este important să rămână dosarul în lucru pentru lipsire de liberatet, adică să avem, că deocamdată, asta este, dacă ar fi să fie, că nu a rezultat nicio dată sau vreun indiciu sau vreo dată că ar fi vreo infracțiune cu intenție contra vieții”.

Dacă în cele din urmă milionarul va fi declarat mort, o treime din averea lui va reveni celor menționați în testament, posbil cei 8 copii ai lui. Restul va intra în posesia statului Kuweitian, care va folosi banii, în principal, pentru acte de caritate.

