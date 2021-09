Un copil de 14 ani s-a electrocutat dupÄƒ ce s-a urcat pe un tren. Are arsuri pe 70% din suprafaÈ›a corpului

StirilePROTV

Un incident cumplit s-a petrecut în gara din Deva. Un copil în vârsta de 14 ani s-a electrocutat şi are arsuri pe 70% din suprafaţa corpului.

Băiatul s-a urcat pe un vagon cisternă, unde s-a format un arc electric apoi a căzut. Medicii sosiţi la faţa locului au reuşit să îl stabilizeze şi ulterior l-au transportat cu un elicopter SMURD la Bucureşti.

Baiatul de 14 ani, locuia în apropiere de gara si era singur in momentul in care s-a urcat pe un vagon cisterna care stationa. Sub fire s-a format un arc electric, iar copilul a fost electrocutat. A cazut la pamant, iar din cauza intensitatii puternice hainele i-au luat foc.

„A intrat în câmpul electromagnetic al instalației de 27.000 volți, fiind electrocutat și ca urmare a faptului că a fost electrocutat, a căzut pe terasamentul căii ferate, cu articolele vestimentare arzând”, a transmis Carla Strujan, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara.

Oamenii din gară care au văzut scenele de coșmar au sunat imediat după ajutor. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și o ambulanță, care au facut tot posibilul să îl stabilizeze pe băiat.

„A fost supus unui fenomen specific arc electric, rezultând arsuri pe suprafața corporală în jur de 70-80%. Minorul a fost preluat în stare inconștientă și a fost transportat la unitatea spitalicească Deva, ulterior în cel mai scurt timp au fost făcute demersurile pentru un transport aerian la București pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate într-o unitate de profil”, a declarat Radu Gavriliță, lt. col. ISU Hunedoara.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

În ultima perioadă, incidentele de acest gen s-au înmulțit. Și asta pentru că practica de a se urca pe vagoanele de tren e des întâlnită în rândul adolescenților care nu înțeleg cărui risc se expun. Urmările pot fi însă dramatice.