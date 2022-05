Un copac s-a prăbușit peste trei fetițe, în Timișoara. Părinții dau vina pe primărie

StirilePROTV

Un copac s-a prăbușit din senin, miercuri seara, peste trei fetițe care se jucau în spatele blocului, în Timișoara.

Părinții și locatarii susțin că au făcut numeroase sesizări către primărie să taie arborele, care ar fi avut rădăcinele afectate, după niște lucrări în zonă. Una dintre fetițe va avea nevoie de patru zile de îngrijiri medicale. În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Cele trei fetițe de șapte și opt ani se jucau împreună în spatele blocului și erau supravegheate de părinți. Copacul s-a prăbușit brusc peste ele, fără ca afară să fie vreo rafală de vânt

Robert Asproniu, tatăl unei fetițe: “Am văzut copacul cum se prăbușește la pământ, din păcate fiica a fost prinsă sub acesta. A fost inspirată să se lase la pământ și să intre puțin sub bancă, așa că loviturile au fost mai puține”.

La fața locului au fost solicitați medicii care le-au acordat fetelor îngrijiri medicale. Din fericire, au suferit răni superficiale și niciuna nu a rămas internată.

Raluca Asproniu, mama unei fetițe: “Acum copii sunt bine, chiar rănile sunt minore, mai mare este frica și nu vreau să mă gândesc la ce s-ar fi putut întâmpla. Vrem să vedem și măsuri, și asumare”.

În spatele blocului a fost amenajată anul trecut o parcare, iar locatarii susțin că atunci au fost tăiate rădăcinile unor copaci, care apoi s-au uscat. Oamenii au cerut primăriei să ii taie, însă pomului respectiv i s-au retezat doar niște crengi.

Vecin: “S-a dus vreo 20 de cenți încolo și uite cum s-a ridicat pământul. S-a ridicat pământul la rădăcină. Noi am sesizat de mai multe ori și toți or râs de noi. La primărie, or fost aici și au zis: ce ai dumneata cu corcodușul, ce ai domne?!”.

Polițiștii anchetează incidentul.

Aurora Voicilă, purtător de cuvânt IPJ Timis: „În acest caz polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii vătămare corporală din culpă”.

Reprezentanții primăriei susțin că nu au tăiat pomul pentru că nu era uscat, însă vor porni și ei o anchetă internă pentru a stabili dacă vreun angajat are vreo vină.