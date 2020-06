Un consilier județean din Cluj, cu o indemnizație lunară de 2.000 de lei, deține 14 apartamente. Cum justifică averea

Un consilier județean din Cluj, cu o indemnizație lunară ce nu depășește 2.000 de lei, a trecut în declarația de avere nu mai puțin de 14 apartamente.

Sunt sub formă de donație de la fiu. Bărbatul se laudă, însă, că el le-ar fi construit, în timp, dar ar fi renunțat la dreptul de proprietate înainte de a intra în politică. Acum, s-a gândit să le ia înapoi.

Laurențiu Oprea este consilier județean în Cluj și are un venit de aproximativ 2.000 de lei pe lună. A intrat în politică în urmă cu șapte ani și până ieri, când și-a publicat declarația de avere, nu a ieșit în evidență.

Documentul îl dă pe Oprea drept proprietarul a nu mai puțin de 14 apartamente în Cluj-Napoca. Locuințele au apărut brusc sub formă de donație de la fiul său, angajat la aeroportul din oraș.

Consilierul județean își justifică averea impresionantă apărută peste noapte prin tranzacțiile făcute cu aproape 20 de ani în urmă. Atunci, pe când era angajat la Garda Financiară, ar fi vândut o casă cu 130.000 de dolari.

Laurențiu Oprea, consilier județean: „Deci apartamentele l-am construit în anul 2003. Le-am făcut cu forțe proprii”.

Reporter: „Cam care ar fi suma de bani la care se ridică aceste apartamente?”

Laurențiu Oprea: „Undeva în jur de un milion de euro valoarea de piață, atunci când le-am construit costau puțin”.

Oprea spune că a trecut proprietățile sub aripa fiului său când a decis să intre în politică.

Laurențiu Oprea: „În anul 2010, le-am donat copiilor mei cu act notarial. Începând din 2018, am început să le iau înapoi tot prin donație. În 2018 am luat două imobile, iar în 2019 am luat restul. Poți lua mită atâția bani încât să poți construi un bloc? La nivelul anilor 2001, 2002, vă spun eu că nu”.

Reprezentanții Consiliului Județean precizează că acest du-te-vino cu proprietăți nu îi privește. Laurențiu Oprea nu este angajat al instituției, iar restricțiile pe care le are sunt mici.

Purtătorul de cuvânt Consiliului Județean: „Cu siguranță, Agenția Națională pentru Integritate, va trebui să cerceteze dacă va fi sesizată, iar dacă ANI, la rândul ei, va sezisa și alte instituții, cosilierul județean va trebui, oricare ar fi el, de la orice partid, ar trebui să dea curs invitațiilor instituțiilor și să își lămurească siguația”.

Consilierii județeni primesc o indemnizație de participare la ședințe și remunerație pentru comisie, nu mai mult de 2.000 de lei lunar.