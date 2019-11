Un clujean a intrat în casa în flăcări ca să-și salveze mașina: "În 5 minute a ars tot"

O casă din localitatea Cojocna, județul Cluj, a fost mistuită noaptea trecută de flăcări.

Un miracol a făcut ca bărbatul, care locuia singur și a adormit în fața televizorului, să simtă fumul și să se salveze în ultima clipă.

Pompierii au intervenit mai bine de două ore pentru stingerea flăcărilor.

Din păcate, omul nu a mai putut salva nimic din bunurile din casă.

Flăcările au izbucnit puţin înainte de miezul nopţii. Bărbatul de aproape 60 de ani le-a povestit vecinilor că a adormit în faţa televizorului. S-a trezit apoi speriat pentru că a simţit miros de fum şi a văzut că totul în jurul lui ardea. Din fericire, a reuşit să iasă teafăr din locuinţă.

Tânăr: "Din ce zice el, a dormit şi a ars casa de la priza de la televizor spune dansul. Eu când am ajuns aici era focul mare deja".

Reporter: "Şi v-aţi speriat?"

Tânăr: "Normal, am fugit aici să-i ajutăm, dar nu am putut că era focul mare."

În încercarea de a-şi salva maşina din calea flăcărilor care mistuiau totul în cale, bărbatul a intrat în casa să ia cheile şi a suferit arsuri care au necesitat îngrijiri medicale.

Vecin: "S-o ars la mâna ca s-o băgat înăuntru să ia cheile de la maşină, ca maşina era acolo sus."

Vecinii s-au alarmat când au văzut fumul gros şi flăcări înalte şi au sunat imediat la 112.

Tânăr: "Când am ieşit din casa am fugit repede că am văzut flăcări mari şi nu am mai avut ce să facem. În parcurs de 5 minute s-a ars tot."

Bărbat: "Am dus două găleţi de apă singur, dar ce să mai faci. A avut acolo şi butelie şi nu am mai intrat. "

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stins cu apa şi spumă şi s-au chinuit vreme de două ore să stingă focul.