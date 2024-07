Un cadavru a fost descoperit într-o valiză lăsată pe un drum din Vaslui. Localnicii au trecut pe lângă el câteva zile

Bagajul era acolo de câteva zile, dar nimeni nu a bănuit nimic. Oamenii au început să își pună întrebări în momentul în care mirosul a devenit insuportabil.

Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.

Mirosul greu i-a alertat pe localnicii din Pungești. Un tânăr care se întorcea cu vacile de la păscut s-a încumetat să deschidă valiza aruncată de câteva zile pe marginea unui drum.

Martor: „Când am deschis acolo, era cadavrul, mort.”

Șocat, bărbatul a sunat la 112.

Martor: „Prima dată când am deschis geamantanul am zis că e un câine mort, o găină, nu știu ce, i-am văzut genunchii îngrămădiți acolo și i-am zis ăstuia că aici e om. Am dat înapoi. Am sunat poliția. Eu l-am scos, nu-l cunosc."

Poliţiştii şi criminaliştii trimişi la fața locului au periat zona, în căutare de eventuale probe. În plus, au stat de vorbă cu oamenii, în speranţa că vor afla detalii care să îi ajute să facă lumină în acest caz.

Localnică: „Ferească Dumnezeu, cine știe cine a fost, cum s-a întâmplat. Eu stau aproape, dar nu am văzut.”

Cei care locuiesc în preajmă spun că victima nu ar fi din satul lor și că acolo nu s-ar fi înregistrat niciun caz de dispariţie în ultima vreme.

Localnică: „Nu s-a mai întâmplat în satul ăsta până acuma. Cică e din satele învecinate.”

Ancheta, care se anunță a fi una dificilă, a fost preluată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

