Un bolnav de epilepsie din Bacău a ars în propria locuință. Cum ar fi pornit incendiul

Un bărbat bolnav de epilepsie, din judeţul Bacău, a pierit joi dimineaţă în incendiul care i-a distrus camera!

Când şi-a dat seama de nenorocire, soacra lui a încercat cu disperare să-l ajute, însă când a dat să intre şi a deschis uşa, flăcările s-au întețit, iar vâlvătaia a cuprins toate lucrurile din încăpere. În final, pompierii au stins focul şi au descoperit trupul fără suflare al bărbatului de 60 de ani. Incendiul ar fi pornit de la un aragaz defect.

Bărbatul locuia împreună cu soţia şi soacra în comună Dealu Morii. Era bolnav de epilepsie şi avea nevoie de supraveghere permanentă. Dimineaţa, soţia sa a plecat la o vecină şi în urma ei s-a întâmplat nenorocirea.

Daniela Lefter, soţia victimei: Făcea crize de epilepsie. Bănuiesc că a vrut să îşi facă o cafea şi nu ştiu ce s-a întâmplat.

Reporter: Aţi mai avut necazuri cu butelia?

Daniela Lefter: Nu, nu niciodată nu am avut probleme.

Reporter: Cum vă explicaţi că nu a putut să iasă?

Daniela Lefter: Bănuiesc că a făcut criză şi a căzut din cauza bolii.

Soacra bărbatului a văzut fum şi flăcări la uşă, dar când a dat să intre în camera în care era ginerele, valvătaia s-a înteţit.

Catinca Hâncu, soacra victimei: Flacăra era pe el. El era căzut jos şi flacăra era pe el. Am împins de uşă, dar dacă am văzut butelia am fugit la vecinul şi am strigat la el.



Lucian Bulmoagă, vecin: "El s-a sculat dimineaţa şi a aprins butelia. Are epilepsie şi când a venit boala peste el a tras de aragaz şi au luat foc ţoalele alea acolo. Nu s-a putut deschide uşa. Am dat cu apă. Mi-a fost frică să nu explodeze butelia."

Pompierii nu au mai putut decât să limiteze proporţiile incendiului. Pentru bietul om nu s-a mai putut face nimic.

Ovidiu Cărăşel, comandant ISU Bacău: "Din nefericire când am ajuns la faţa locului a fost găsită o persoană decedată în vârstă de 60 de ani. Incendiul se pare că a pornit datorită unei defectini a mijlocului de gătit."

Incendiul a distrus camera în care era bărbatul, însă soţia şi mama ei pot locui în restul casei.