Un bebeluș de doar două luni și jumătate a murit după ce s-a înecat cu lapte

Tragedie într-o familie din localitatea Nucet, în judeţul Dâmboviţa. Un bebeluş de numai două luni şi jumătate a murit după ce s-ar fi înecat cu lapte, susţine mama lui.

Femeia povesteşte că îi dădea lapte dintr-un biberon, iar la un moment dat copilaşul nu a mai putut să respire. Salvatorii chemaţi acolo l-au găsit în stop cardio-respirator şi, din păcate, s-au văzut nevoiţi să îi declare decesul.

Mama copilului are 23 de ani şi mai are doi copii mici, o fetiţă de cinci ani şi un băieţel de un an şi nouă luni. Soţul ei este plecat să muncească în construcţii, în Anglia, iar femeia îşi creşte copiii cu ajutorul soacrei şi a unei străbunici, care locuiesc în aceeaşi gospodărie

Cornelia Afilipoaie, mama copilului decedat: „Îi dădusem să mănânce lapte şi începuse să se înece, dar nu e prima dată. El era cuminte, râdea. I-am dat să mănânce, că el mânca lacom. Dintr-o dată a început să se înece. L-am ridicat peste cap, l-am dat pe spate, dar degeaba.”

Georgeta Afilipoaie, bunica: „A ţipat din uşă, eu eram în spate, să vin repede că îi e rău băiatului, că s-a înecat. Era schimbat la faţă. Se îneca foarte des.”

Un echipaj de la ambulanţă a sosit rapid şi a început să îl resusciteze pe cel mic, dar fără rezultat

Sebastian George Mocanu, asistent medical SAJ Dâmboviţa: „Un sugar în vârstă de două luni şi jumătate, probabil s-a înecat cu lapte. Am ajuns, am constatat că era în stop cardio-respirator, am început manevrele de resuscitare, s-a constatat decesul de către doamna doctor.”

Vecinii povestesc că femeia îşi îngrijeşte copiii şi nu înţeleg cum de s-a întâmplat o asemenea tragedie

Niculae Dumitrache, vecin: „S-a înecat copilul cu lapte, lacom la mâncare. Ea avea grijă de ei, o fată cuminte, nu era să zici o mamă rea.”

Constanţa Ciungu, vecină: „Necaz mare, un puişor, Doamne fereşte...”

Trupul bebeluşul va fi autopsiat, iar medicii legişti urmează să lămurească exact din ce cauză a survenit decesul.

La faţa locului au ajuns şi poliţiştii. Aceştia au deschis o anchetă şi continuă cercetările. Urmează să îi audieze pe toţi cei din familie. De asemenea, în acest caz s-au implicat şi asistenţii sociali. Misiunea lor este să stabilească dacă este vorba sau nu despre o neglijenţă.