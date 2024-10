Un bătrân a fost torturat și ucis pentru o "comoară" pe care o ținea în borcane. Ce i s-a întâmplat cu câteva luni înainte

Bărbatul încă muncea, era crescător de animale, și strânsese ceva avere. Bătăușii ar fi aflat că își ținea economiile în casă.

Suspecții au fost acum arestați, la mai bine de două luni de la comiterea crimei, pe baza probelor ADN.

Bătrânul de 86 de ani locuia singur la marginea satului Lutul Roșu. Era în putere și încă avea grijă de vite, ba chiar le mâna la păscut, zi de zi. Sătenii știau că a adunat bani, din vânzarea laptelui, a brânzei și a vițeilor.

Reporter: "Unde ținea bani?".

Aurel Ungureanu, nepotul victimei: "El îi ținea în niște borcane și mă învăța pe mine: 'Dacă vinzi un animal să nu ții banul în casă, că, cine știe, vin vreo 3-4 inși în casă, de cine te iei?'".

În primăvară, omul a fost prădat de hoți - i-au luat din casă 15.000 de lei, dar el n-a depus plângere la poliție, povestește nepotul său.

Ionel Rujoiu, localnic: "S-a vorbit că are bani, are bani, dar nu știa nimeni câți și cum și unde îi are puși".

La începutul lunii august, bătrânul a fost ucis în casă. Pe corp avea urmele multor lovituri, dar și răni provocate de un cuțit.

Aurel Ungureanu, nepotul victimei: "Cred că l-a și asfixiat".

Reporter: "Doar ca să spună unde sunt banii?".

Aurel Ungureanu, nepotul victimei: "Eu așa gândesc".

Tortura a fost confirmată de anchetatori. Insă suspecții au fost prinși abia acum, pe baza probelor ADN prelevate de la locul crimei. Sunt doi bărbați de 30 și 35 de ani, care locuiesc în zonă.

Cătălin Bunea, prim procuror adjunct Parchetul de pe langă Tribunalul Prahova: "Propunerea Parchetului de arestare preventive a celor doi suspecți a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Prahova. Se efectează cercetări sub aspectul săvârșirii înfracțiunilor de omor calificat și tâlhărie calificată".

Mădălin Catrinescu, vecin: "Noi am stat speriați până acum, când am auzit că a prins băieții ăștia".

Însă ancheta în acest caz nu s-a terminat, spun procurorii, care trebuie să afle ce sumă a fost furată din casa victimei și dacă suspecții au avut sau nu complici.

