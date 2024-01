Un bărbat s-a ales cu fracturi și vânătăi după ce a fost transferat între două spitale. Fiul crede că a fost scăpat

El crede că tatăl sau ar fi fost scăpat pe jos în ambulanță, în timpul transferului între două spitale. Așa s-ar fi ales cu fracturi costale și vânătăi pe partea dreapta a corpului.

Pacientul în vârstă de 69 de ani a fost dus cu ambulanța la Spitalul din Roman pentru că acuza stări de rău. Făcea crize convulsive.

Dr. Maria Andrici, manager Spitalul Municipal Roman: „Datorită crizelor comițiale trebuia efectuat și un CT cranio-cerebral. Întrucât CT-ul spitalului era nefuncțional, pacientul a fost transferat la Spitalul Județean Piatra Neamț”.

Bărbatul a fost transportat cu o ambulanță. La spitalul din Piatra Neamț, medicii au constatat că are mai multe coaste fracturate.

Dr. Cristina Atanasoaie, manager Spitalul Județean Piatra Neamț: „La radiografia pulmonară s-a observat că două sau trei coaste aveau fracturi, dar mai vechi, probabil acele fracturi rezultând în urmă resuscitării din luna octombrie. Cât despre echimozele pe care le avea la nivelul tegumentului, el era un pacient cu insufiecienta cardiacă în tratament anticoagulant”.

De la spitalul din Piatra Neamț, pacientul a fost transferat la cel din Bicaz, la cererea familiei. Aici, omul fusese îngrijit anterior, atunci când a făcut un accident vascular cerebral. Familia pacientului spune că atunci a constatat că bărbatul avea mai multe vânătăi, iar fiul l-a întrebat ce s-a întâmplat.

Adrian Mihoc, fiul bărbatului: „La un moment dat, a spus: Da, am căzut în ambulanță. Nu cred că a vrut să îi facă cineva ceva rău, cât credem că a fost transportat fără centuri, într-o curbă și așa. Cred că asta s-a întâmplat”.

Avocatul familiei crede, însă, că incidentul s-ar fi întâmplat fie în ambulanță, fie într-unul dintre cele două spitale.

Vlad Fesan, avocat: „Pentru că noi nu știm exact unde din aceste trei unități s-au produs aceste traumatisme, am făcut sesizare la toate. De asemenea, am cerut să se facă și o cercetare de către Ministrul Sănătății, care este organismul care are sub cupola sa toate aceste instituții și, desigur, o plângere penală pentru vătămare corporală din culpă”.

Serviciul de Ambulanță Județean Neamț spune că în timpul transportului cu ambulanța de la Roman la Piatra Neamț nu s-ar fi întâmplat niciun incident. Anchetele deschise în acest caz trebuie să lămurească întreaga situație.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 05-01-2024 17:15