Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul

S-au derulat secvențe care dau fiori într-o pădure din Caraș-Severin. Un bărbat de 43 de ani a sfarâșit strivit sub greutatea unui ATV.

Vehiculul s-a răsturnat peste el în timp ce cobora cu spatele o pantă pe care nu a reușit să o urce până la capăt.

Pentru Emi, așa cum îi spuneau prietenii, aceasta a fost ultima cursă cu ATV-ul. Într-o pădure din zona localității Lupac, Caraș-Severin, în timp ce încerca să urce o pantă, printre copaci, aproape de vârf a lăsat vehiculul să meargă înapoi, cu spatele. Când mai avea puțin până la bază, dintr-o greșeală de pilotaj, după cum povestesc prietenii lui, ATV-ul, greu de 400 de kilograme, s-a răsturnat.

Adrian Fara, prietenul lui Emi: „În loc să acționeze frâna de față, a acționat frâna de spate, moment în care ATV-ul s-a ridicat și a venit peste el”.

Cei care erau cu Emi au alergat să îl salveze, însă rănile i-au fost fatale.

Adrian Turică, medic al Serviciului de Ambulanță Caraș-Severin: „Suferise un traumatism toracic server, prin strivire. 35 de minute am făcut resuscitare, dar fără reușită”.

Cum îl descriu apropiații pe bărbatul de 43 de ani

Emil Epure avea 43 de ani. De 15 ani era pasionat de ATV-uri. Nu era prima dată când încerca să urce această pantă.

Cosmin Bistrian, fondator „Club Extreme” Caraș-Severin: „Emi era un foarte bun ATV-ist. Era sufletul la fiecare ieșire. Ne aștepta cu mâncare, cu voie bună”.

Ieșirea cu ATV-urile în pădure fusese și de această dată inițiativa lui Emi.

Cosmin Bistrian, fondator „Club Extreme” Caraș-Severin: „Omul era foarte pasionat de ATV-uri și consider că a murit făcând ce-i place. Este omul lângă care am învățat să mă dau, este omul lângă care am pus bazele acestui grup minunat”.

Emil era căstorit și avea o fiică.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 14-11-2022 17:45