Un bărbat din Timiș a murit după ce a fost lovit de fulger lângă copacul sub care se adăpostea

În toiul unei furtuni iscate din senin după o căldură toropitoare, un bărbat de 50 de ani a murit lovit de trăsnet, în județul Timiș.

Omul a făcut greșeala să se adăpostească sub un copac înalt, care a fost lovit de fulger. Medicii chemați la fața locului nu au mai avut ce să facă: bietul om murise deja.

Bărbatul, originar din Mehedinți, muncea de câteva zile în localitatea Darova, din Timiș, la canalizare. Fiind zi liberă, a plecat împreună cu alți doi colegi să cumpere alimente de la magazin.

Coleg: ”Păcat, era un băiat extraordinar, muncitor, săritor, om cu suflet mare de tot. A venit ploaia, fiind toată ziua soare de nu puteai să stai afară și când au venit de la magazin, s-a pus ploaia. Tunete fulgere și au zis că stau aici două minute să treacă ploaia”.

Coleg: ”Au plecat la magazin să își ia ceva de mâncare, chiar atunci s-a pus, era o rafală de vreo 5-10 minute și tunete, și fulgere, și ploaie, și-au zis că s-au adăpostit de ploaie. El a fost un pic mai lipit de pom”.

Cei trei bărbați s-au adăpostit sub acest plop înalt. După numai câteva minute, după cum se vede, un fulger a lovit copacul și a trecut prin scoarță, iar bărbatul de 50 de ani, care se afla lipit de copac a suferit răni atât de grave, încât nu a mai putut fi salvat

Medicii spun că dacă vă aflați lângă o persoană lovită de trăsnet, primul ajutor se acordă cu multă precauție. Trebuie să vă asigurați în primul rând că zona este sigură și nu sunt cabluri electrice căzute.

Mihai Grecu - medic-șef UPU- Spitalul Județean Timișoara: ”Dacă pacientul este inconștient și nu respiră, se află practic în stop cardio-respirator și se încep manevrele de resuscitare. Pe de altă parte, dacă persoana este inconștiență, dar respiră, trebuie avut grijă pentru că nu știi care a fost mecanismul lezional și poate avea și leziuni inclusiv de coloană cervicală și de aceea pacienții aceștia trebuie mânuiți cu mare grijă”.

În acest caz, cel mai bine este să așteptați echipajele de salvare.

Specialiștii reamintesc cum ar trebui să reacționăm în momentul în care suntem surprinși de o furtună puternică.

În niciun caz nu trebuie să ne adapostim sub copaci, mai ales sub cei înalți, deși aceasta ar fi prima noastră reacție. Dimpotrivă, suntem mai protejați în zonele joase, fără arbori. Iar dacă ne aflăm într-o pădure, este indicat să ne ascundem de ploaie sub copacii mai scunzi. E bine să nu uităm aceste reguli, mai ales că urmează câteva zile de instabilitate atmosferică. Specialiștii anunță pentru mai multe județe vijelii, grindină și descărcări electrice.

Avertizarea este valabilă pentru majoritatea regiunilor. În plus, nord vestul țării este chiar sub cod galben de vreme rea, până în această noapte.