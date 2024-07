Un bărbat din Sighișoara și-a înjunghiat mama pentru că i-ar fi spus să-și caute de muncă, apoi a fugit de acasă

Individul de 52 de ani a rănit-o de mai multe ori și nici măcar strigătele de ajutor ale mamei sale nu l-au potolit. Acum a fost reținut pentru tentativă de omor.

Femeia locuia cu fiul ei de mai mulți ani într-un apartament din Sighișoara. Bărbatul nu avea un loc de muncă, iar singurul venit ar fi fost pensia mamei lui. O vecină a dat alarma când a auzit strigătele disperate ale femeii. După ce a intrat în locuința victimei a găsit-o plină de sânge, în agonie, cu mai multe răni pe corp.

Vecină: „Striga tare, cerea ajutor, eu când am deschis ușa am văzut că e pe jos, ușa era deschisă, m-am gândit că i s-a făcut rău. Am sunat după salvare, o venit poliția. Era plin de sânge acolo.”

Femeia înjunghiată de propriul ei fiu a fost transportată la spitalul de urgență din Târgu Mureș cu un elicopter SMURD. În tot acest timp, polițiștii l-au căutat pe individ, principalul suspect în acest caz șocant. Bărbatul fugise de acasă. A fost găsit însă, câteva ore mai târziu, pe un dig din apropierea cartierului. Omul nu a opus rezistență și a fost condus la audieri.

Localnică: „Băiatul meu a zis că pe o femeie a înjunghiat-o fiul său, să faci așa ceva un gest pentru un părinte. E strigător la cer”.

Localnică: „E groaznic cum se poate întâmpla așa ceva”.

Vecinii spun că, cel mai probabil, scandalul dintre cei doi ar fi pornit de la bani și de la faptul că mama și-ar fi îndemnat fiul să îți găsească un loc de muncă.

Vecină: „Ei știu ce o fi având în familie. Vedeți că banii, nu ai bani. Poate o fi cerut bani, nu mai știi ce să crezi de viața asta”.

Bărbatul a fost reținut acum pentru tentativă de omor. Medicii se luptă acum să îi salveze viața mamei pe care a lovit-o cu o cruzime.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: