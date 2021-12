Un bărbat din Iași a murit intoxicat cu fum în timp ce familia lui împodobea bradul în altă încăpere

StirilePROTV

Sfârșit tragic pentru un bărbat din judeţul Iași care a murit intoxicat cu fum în timp ce familia lui împodobea bradul în altă încăpere, la mică distanţă.

Victima de 41 de ani obișnuia adesea să fumeze în pat, obicei care i-a fost fatal. Din păcate, medicii chemaţi la faţa locului nu au mai putut să facă nimic pentru el.

Bărbatul în vârstă de 41 de ani din comuna Erbiceni, județul Iași, locuia împreună cu părinții și sora lui. Omul avea un ușor handicap, și stătea într-o anexă din gospodăria familiei. Mama lui, care era în bucătărie, a văzut la un moment dat cum flăcările ies pe fereastră. Speriați, oamenii au încercat să stingă incendiul cu găleți cu apă, și au sunat imediat la 112.

Cumnat: „Eram în casă și făceam bradul cu soția, și soacra a venit că ieșea foc pe geam și a spus vino repede că a luat foc, am avut noroc că am avut niște ligheane cu apă aici și am dat prima dată apă aici prin geam, nu am știut că el este aici și apoi s-a dus socrul după vecini".

Bărbatul avea obiceiul să bea și să fumeze în pat, stând înfofolit în plapumă, pentru că nu făcea focul în sobă, spun rudele. Așa l-au găsit și ieri, învelit bine, dar fără viață de la fumul inhalat.

Soră: „Fum mult, foc deasupra, eu am intrat și am luat plapuma de pe el, s-a văzut capul ars pe jumătate și după i-a căzut din gură o țigară, am luat plapuma și nu mai respira”.

În timp ce oamenii stingeau focul cu apa din curte, la fața locului au ajuns și pompierii voluntari din comună, dar și medicii SMURD. Bărbatul a fost resuscitat, însă fără succes.

Răzvan Bulancea, viceprimar: „În momentul în care am ajuns, incendiul era lichidat, persoana decedată era scoasă din casă, noi ne-am asigurat că totul este în regulă și că nu se extinde incendiul. Iar apoi cei de la SMURD i-au acordat îngrijiri persoanei, dar din păcate nu au mai avut ce face”.

Acum, familia îndoliată se pregătește de înmormântare.