Un bărbat din Gorj și-a omorât în bătaie mama și a lăsat-o să agonizeze. După câteva zile, a anunţat poliţia

A fost încătușat imediat, dar pentru mama lui nu s-a mai putut face nimic.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!



Faptele s-au petrecut în comuna Crasna. Bătrâna de 81 de ani era așteptată sâmbăta trecută la o pomană în sat. Nu a mai ajuns, însă vecinii nu s-au îngrijorat, pentru că ştiau că fiul ei este în vizită.

Câteva zile nimeni nu a observat lipsa bătrânei, iar fiul său a plecat din sat fără să spună nimic. Individul şi-a mai bătut mama în trecut, când a şi fost reţinut pentru câteva zile. Biata femeie nu a suportat însă să îl vadă închis, aşa că şi-a retras plângerea, iar cazul s-a clasat.

Localnic: „A fost și ea pe aci, a vorbit cu mine, nu mi s-a părut așa, l-am văzut și pe el, că are niște oi, cu ea de vorbă și am rămas uimit ieri când am auzit că e omorâtă.”

Vecină: „Nu mă prea miră că ea acum câțiva ani a fost dusă în spital la Craiova bătută tot de el.”

Reporter: Are antecedente.

Vecină: „Da, da băiatul ăsta al ei, da.”

În timp ce se afla în Timişoara, individul a sunat la 112 şi s-a predat la poliţie. Autorităţile au trimis rapid un echipaj de salvare la bătrână acasă, dar femeia murise deja.

Cristina Ciobanu, prim-procuror Parchetul Tribunalului Gorj: „Din concluziile preliminare întocmite de Serviciul de Medicină Legală Gorj, în această cauză rezultă că victima a prezentat multiple leziuni pe tot corpul, care s-au putut produce prin lovire repetată cu corp dur, cădere și comprimare cu degetele, leziunile pot data din 18.05.2024.”



Individul este acuzat de omor asupra unui membru de familie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: