„Din cauza caniculei a atacat”. Ce spune proprietarul câinelui care a ucis un bărbat din Galați și a mușcat o fată de 14 ani

Timp de câteva ore bune, câinele - un Amstaff extrem de periculos - nu a lăsat pe nimeni să se apropie de bărbatul care zăcea fără suflare. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Bărbatul a mers să hrănească animalele prietenului său în jurul orei 17. Când au văzut că a trecut de 20 și nu se întoarce acasă, rudele l-au sunat pe mobil. În lipsa unui răspuns, au trimis-o pe nepoata de 14 ani să vadă de ce întârzie atât de mult.

Ramona Pațilea, nepoata victimei: „Când am intrat, a sărit câinele pe mine și eram și cu prietena mea. M-a agățat și de mână, și de picior. M-a fugărit prin curte, apoi am reușit să ies și l-am sunat pe tata."

Laurențiu Pațilea, fratele victimei: „S-a dus să-i dea de mâncare și nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Dacă, în momentul în care au venit și poliția, și ambulanța, nu putea să intre nimeni înăuntru, câinele nu lăsa pe nimeni."

Agent șef principal Ciprian Stoica, purtător de cuvânt al IPJ Galați: „Au folosit spray iritant-lacrimogen asupra câinelui agresiv, reușind să-l îndepărteze și să ajungă la victima care era în stare de inconștiență. Au preluat-o și au transportat-o în afara curții imobilului, până la ambulanță."

Dr. Mihai Polinschi, Serviciul de Ambulanță Galați: „Pacientul era decedat. Cu o plagă mușcată în regiunea gâtului, în partea stângă, cu o hemoragie foarte mare."



Toată comunitatea este în stare de șoc. Proprietarul câinelui, care era plecat la Botoșani, într-o vizită, dar s-a întors acasă, imediat ce a aflat despre nenorocire. Spune că are câinele cu acte în regulă și nu ar fi un animal agresiv. Țarcul lui era la umbră și fusese hrănit dimineață.



Ioan Rusu, proprietarul câinelui: „Am și un nepoțel de șase ani, se juca cu el, când venea. Stă fata la București, se juca cu el, nu-i făcea nimic."

Reporter: Ce veți face cu câinele?

Ioan Rusu, proprietarul câinelui: „Nu cred că îl păstrez."

Vecin: „Nu s-a auzit gălăgie, nu s-a auzit nimic. Decât seara când au venit ambulanța, mașinile de poliție, stătea, cică, și îl păzea, din ce spun vecinii. Acum nu știu, sunt care zic că ar fi fost băut și ar fi vrut să îi dea drumul, să-l plimbe."

Vecin: „Părerea mea, cred că de la caniculă. Câinele era cuminte, era educat, era îngrijit. Din cauza caniculei a atacat."

Între timp, teama s-a răspândit în tot satul mai ales că mulți localnici au câini din rasa Amstaff.

Vecină: „Eu am dormit aseară la o vecină, mi-a fost frică să dorm acasă. Am închis poarta și am fugit de-acasă, am dormit la o vecină."



Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiuni privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Dată publicare: 17-07-2023 17:13