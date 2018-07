Un bărbat din Dâmbovița a fost împușcat pentru că a sărit în apărarea fiului său

Pro TV

Scandal cu urmări grave într-un sat din județul Dâmbovița! Un bărbat de 39 de ani a ajuns de urgență la spital după ce a fost împușcat cu un pistol cu bile de cauciuc.

Omul ar fi încercat să potolească un conflict izbucnit între fiul lui și un tânăr de 22 de ani, dar a fost atacat, după cum povestește. Suspectul a fost prins de polițiști și dus la audieri.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Gura Ocniţei din judeţul Dâmboviţa. Bărbatul rănit, în vârstă de 39 de ani, povesteşte că abia se întorsese de la serviciu când a auzit scandal în fața porţii sale.

Leonard Stan, victimă: "S-a certat cu băiatul meu, s-a luat de băiatul meu. Eu am ieşit afară, i-am zis, mă, ce ai cu băiatul meu, de ce te iei de băiatul meu? Nu ştiu ce i s-a părut, a luat pistolul şi a tras direct în mine. Putea să mă omoare."

Alarmată de zgomotul puternic, soţia omului a ieşit din casă şi a cerut disperată ajutor.

Ribana Țintoiu, soţie victimă: "Nu am văzut cine a tras, doar am văzut că e împuşcat. Am sunat la 112."

Victima a fost transportată de urgenţă la spital şi medicii spun că a avut mare noroc pentru că bila de cauciuc nu i-a provocat răni grave.

Liliana Țăgoran, purtător de cuvânt al Spitalului Moreni: "A fost împuşcat cu o armă cu aer comprimat. I s-au acordat îngrijiri de prima urgenţă. O plagă împuşcată în regiunea toracică."

Între timp, poliţiştii au reuşit să îi dea de urma suspectului, care a fost dus la audieri. Anchetatorii au aflat că individul adusese ilegal arma din Germania, iar acum îl cercetează în stare de libertate.

Suspectul în vârstă de 22 de ani este cercetat penal de poliţişti pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de arma nelatala, dar şi pentru lovire sau alte violente.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer