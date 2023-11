Un bărbat din Cernica a murit după ce casa i-a luat foc. Vecinii au încercat să-l salveze, dar flăcările erau prea puternice

Vecinii au sărit să-l salveze, dar flăcările erau prea puternice și n-au putut trece de ușă.

Focul i-a alertat pe vecini, care au sunat la 112. Între timp, câțiva oameni au încercat să intre în casa cuprinsă de incendiu, să-l salveze pe proprietar.

Băiat: „Eu eram la poartă și deja era foarte mult fum. M-am apropiat, mai eram cu încă 3 persoane, am încercat să intrăm, am spart ușa, am spart geamul, dar în momentul în care am spart ușa deja a izbucnit focul n-am avut cum să intrăm”.

Focul s-a extins rapid, pe o suprafață de 50 de metri pătrați. Pompierii l-au găsit pe bărbat în casă, fără suflare.

Potrivit martorilor, există două ipoteze: incendiul ar fi pornit de la butelia pe care bărbatul o folosea să-și pregătească mâncarea sau de la soba din casă, care funcționa pe lemne.

Femeie: „Zic pompierii că de la butelie, au fost gazele deschise și de la butelie a luat”.

Cauza tragediei va fi lămurită în urma unei anchete.

Dată publicare: 13-11-2023 07:12