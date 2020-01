Un bărbat din Alba a murit în spital după ce s-a prezentat cu o durere în gât

Este anchetă la Spitalul Județean de Urgențe Alba Iulia, după ce un bărbat de 37 de ani care s-a prezentat cu o durere în gât a murit. Soția acestuia acuză că a fost ținut prea mult timp în camera de triaj, potrivit Ziarul Unirea.

Familia bărbatului povestește că acesta a mers joi seară la spital cu gâtul și limba puternic inflamate. Însă bărbatul a trebuit să aștepte până să fie consultat de un medic, iar ulterior a decedat.

"Împreună cu un cumnat și soția, în jurul orei 19:00, au mers la spital, la Urgențe. După ce o asistentă îi făcuse fișa de luare în evidență, i s-a spus să aștepte. Cu toate că era în stare de șoc, că acuza dureri mari, a fost nevoit să aștepte în triaj până să fie preluat de un medic.

După încă o oră, soția – care nu avea acces în sală – a întrebat o asistentă ce se întâmplă și i s-a spus să stea liniștită că va fi informată de un doctor. După alte 15-20 de minute, a venit un medic dintre cei de gardă și i-a spus că pacientul a decedat,” a povestit o rudă a bărbatului pentru abnews.ro.

Pe de altă parte, reprezentanții spitalului susțin că acuzațiile familiei sunt nefondate, bărbatul fiind preluat de medici în cel mult 10 minute de când s-a prezentat la triaj.

”Am vizualizat și camerele să vedem timpii din fișa UPU dacă corespund cu ceea ce s-a filmat. Am constatat că aceștia corespund. Am văzut că familia acuză că pacientul nu a fost preluat după o oră și ceva, însă camerele spun altceva.

Pacientul intră la 19.25 în triaj, nu vine cu ambulanță, intră pe picioare. Până la 19.35 i se iau datele de identificare, la 19.35 i se măsoară parametri, care sunt destul de buni, încadrat pe un cod verde, deși este încadrat pe acest codm adică parametri cu saturație 97, între 95 și 100% este o saturație bună, pacientul imediat este introdus în aria de lucru, ceea ce se și vede pe camere.

În aria de lucru este preluat de doi medici care erau în tură până la ora 20.00, apoi intervin și ceilalți medici fiind un caz grav. Se încearcă intubarea pacientului, se face o traheostomă și apoi intră în stop și se face resuscitare", a declarat a declarat managerul Spitalului Județean de Urgențe Alba Iulia, Diana Mârza pentru Ziarul Unirea.



Soția bărbatului a depus plângere la Poliție, și a fost deschisă o anchetă pentru ucidere din culpă, momentan așteaptându-se rezultatul necropsiei.

DSP Alba s-a autosesizat în acest caz și a trimis o echipă de control la spital, care a stabilit că pacientul a fost încadrat în cod urgent și preluat în maxim 10 minute de la prezentare și că procedurile specifice au fost respectate.

"O cauză preliminară a decesului a fost stabilită prin fișa UPU, fiind vorba de un edem glotic masiv, posibilă reacție anafilactică la amoxicilină, decesul survenind prin stop cardio-respirator”, a transmis Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.