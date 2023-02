Un bărbat acuzat că a violat o vecină a fost eliberat după ce judecătoarea a întârziat, iar mandatul de reținere a expirat

Judecătoarea care ar fi trebuit să decidă arestarea lui preventivă, ar fi întaârziat nepermis de mult. La rândul său, magistratul dă vina pe procurori. Văzându-se scăpat, omul s-a ascuns într-o casă părăsită, dar libertatea lui nu a durat prea mult.

Tânăra de 17 ani a fost atacată și violată pe 1 februarie, imediat după ce soțul ei a plecat la muncă. Singură în casă, fata s-a trezit cu vecinul de 44 de ani dând buzna peste ea, amenințând-o și silind-o să întrețină cu el relații sexuale.

Victima: „Eu dormeam și, dintr-o dată, am auzit pe cineva intrând în casă. Mi-a dat două palme și mi-a ținut mâinile la spate cu forța. M-a lovit, am fost plină de sânge. Mi-a zis că umbla după mine de multă vreme”.

Soțul victimei: „La ora 6 jumate am plecat la lucru. Când am ajuns la lucru m-au sunat că vezi că ți-au intrat în casă peste nevastă, au bătut-o și au violat–o. Unchiul, frate de-al lui tata. Ăsta tot cu chestii de astea s-a ocupat. Cu droguri, violatori.... are mulți ani de pușcărie”.

Bărbatul de 44 de ani a fost rapid identificat de polițiști și a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorii au întocmit cererea de arestare preventivă, însă au ajuns cu dosarul și inculpatul la Judecătoria Dej, când ordonanța era aproape să expire.

Igna Corin Giuliano, purtător de cuvânt Judecătoria Dej: „A fost un interval de 17 minute în care judecătorul primind dosarul a fixat termen, a dispus efectuarea acelor acte care să asigure apărarea inculpatului în cauză, a intrat în sală, a procedat la audierea lui și s-a retras pentru deliberare”.

În acest timp, ordonanța de reținere a expirat, iar polițiștii au fost nevoiți să îl elibereze. Suspectul a părasit instanța, iar când magistratul s-a întors în sală după deliberare, inculpatul era de negăsit. Instanța decisese arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.

Reprezentații Judecătoriei Dej spun că s-a ajuns aici pentru că inculpatul a fost adus târziu de către procuror în fața judecătorului. Polițiștii au fost nevoiți să facă filtre pentru a-l găsi din nou pe acuzat. După o zi de căutari, individul a fost găsit, într-o casă părăsită, și a fost pus din nou în cătușe, apoi încarcerat.

