Un bărbat a murit după ce a fost înghițit de o dolină care s-a format brusc în piscina în care se afla | Video

Aproximativ 50 de persoane au participat la o petrecere care a fost organizată la o vilă cu piscină în orașul israelian Karmei Yosef.

Un bărbat, care, conform rapoartelor, avea 30 de ani, a fost aspirat sub pământ când fundul piscinei s-a prăbușit.

Mai multe imagini apărute pe internet arată momentul în care apa se scurgea rapid sub pământ.

The Sun relatează că, după o operațiune de salvare de patru ore, cadavrul bărbatului a fost localizat la capătul unui tunel de 15 metri.

Echipajele de salvare au folosit camere Go-Pro ca să îl caute pe bărbat în gropa formată sub piscină, potrivit The Times of Israel.

Unul dintre participanții la petrecere a declarat pentru Canalul 12 din Israel: „Nivelul apei a început brusc să se retragă și s-a deschis o gaură, creând un vârtej care a tras doi oameni înăuntru”.

Un alt martor a declarat că șase persoane se aflau în piscină când a apărut gaura, înghițindu-l pe bărbatul care a murit ulterior.

KARMEI YOSEF: a sinkhole opened up at a private pool during a party and swallowed a person inside. IDF’s search and rescue units have been sent to the scene. The condition of the man is unclear. pic.twitter.com/LJ9kG4Y6Fr