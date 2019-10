Un băiețel din Mureș cu o tumoră gigant are o șansă la viață. Cum poate fi ajutat

Strigăt de ajutor pentru salvarea unui băieţel din Mureş, diagnosticat cu cancer.

În România nu poate fi operat, iar părinţii lui Eduard au găsit un spital din Franţa care le poate salva copilaşul. Intervenţia costa însă foarte mult.

Familia are patru zile la dispoziţie să adune 350 de mii de euro, sumă de care depinde acum viaţa micuţului.

Donații se pot face în contul mamei Oprea Raluca Elisabeta, deschis la BT:

EURO - RO91BTRLEURCRT0421714901

LEI - RO44BTRLRONCRT0421714901

Calvarul familiei Oprea a început în urmă cu patru luni. Atunci când Eduard, singurul lor copil, care nu a împlinit încă 3 ani, a început cea mai grea luptă. Medicii i-au descoperit o tumoră gigantă.

Raluca Oprea, mama băiatului: „S-a simţit noaptea foarte rău, am mers la urgenţă acolo ni s-a zis că are apendicită acută, l-au băgat de urgenţă la operaţie şi acolo au observat că are o tumoră internă şi o tumoră retroperiană gigantă. De la Târgu Mureş am cerut să fim transferaţi la Cluj pentru investigaţii. A trecut prin trei ture de chimioterapie, a rezistat eroic, a rezistat foarte bine."

După ce a fost operat la Tragu Mureş, micuţul Eduard a ajuns la tratament la spitalul Cluj Napoca, unde prin chimioterapie dimensiunile tumorei au fost reduse. Însă doar atât.

Alin Pop, prieten de familie: „A pierdut 4-5 kg de sânge. Părinții au ales să îl ducă la Cluj iar acolo s-a stat două luni şi din păcate cam deagaba, văzând că nu există un diagnostic"

Eduard are nevoie de operaţie, însă medicii din România nu îl pot opera, aşa că familia a început să caute ajutor în străinătate. L-au găsit la un spital din Franţa.

„Medicul a spus că nu mai există şansa în ţară şi nu se poate face această operaţie pentru că tumora înconjoară aorta şi toate arterele principale, cu ajutorul unor oameni minunaţi am reuşit să ajungem la această clinică unde ne au dat o speranţă. Eduard este un învingător şi va învinge această boală. Pornim cu speranţe mari”, a adăugat mama acestuia.

Alin Pop: „Toţi cei care au un gram de inimă bună, să facă un gest pt micuţul Eduard. Putem salva o viaţă, putem contribui prin a ajuta un om. De ce să nu-l ajutăm când un copilaş, cu ce a greşit? Nu are niciun păcat pe lumea asta. Aşa a fost să fie. Trebuie să sperăm. Trebuie să luptăm şi să îl salvăm."

Intervenţia costă 350 de mii de euro, iar Eduard a fost programat pentru internare pe 10 octombrie, chiar cu patru zile înainte să împlinească vârsta de trei ani.

Ramona Zidar, prieten familie: „Nu ştiu eu ca adult cum aş fi putut rezista aşa cum a rezistat el. E un copil vesel care merită să traieasca şi noi trebuie să îl ajutăm și să dăm şansa să meargă mai departe şi să învingă această boală".