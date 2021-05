Un angajat al unei primării din Gorj i-a cerut primarului să îi returneze o presupusă mită de 3.000 de euro

Primarul unei comune din Gorj a primit o cerere mai puţin obişnuită din partea unui salariat. Omul i-a cerut să îi returneze o presupusă mită de trei mii de euro pe care i-ar fi dat-o la angajare.

Edilul este acuzat și că ar fi abuzat de putere obligându-și oamenii - inclusiv pe bărbatul care a ieșit cu declarații publice - să lucreze la el la vilă. Prefectura va trimite corpul de control în instituție.

Irinel Cotojman lucrează ca asistent medical comunitar în cadrul Primăriei Albeni din 2018. Susţine public că i-ar fi dat primarului trei mii de euro, la angajare.

Irinel Cotojman, asistent medical comunitar la Primăria Albeni: ”A tras pe dreapta, a mers, i-am numărat cei 3000 de euro, personal, spunându-mi atunci că atâta timp cât eu o să fiu primar tu nu o să ai probleme”.

Bărbatul mai povestește că, după câteva luni, edilul șef le-ar fi cerut lui, cât și altor angajaţi să lucreze la vila acestuia, din Târgu Jiu. S-a conformat, iar pentru câteva luni de zile a semnat... pe şantier condica de la primărie.

Citește și Nimic nu arată că este necesară o nouă formulă a vaccinului anticovid Pfizer împotriva variantelor SARS-CoV-2

Irinel Cotojman – asistent medical comunitar la Primăria Albeni: ”Cu maşina primăriei mi se aducea condica la vilă acolo, semnam condica de prezenţă – ca şi cum eraţi la primărie – absolut, gândiţi-vă că începeam de la 7 – 7 şi jumătate programul şi terminăm undeva la 11 – pe șantier- pe şantierul domnului primar, bineînţeles”.

Şi cu sporul Covid ar fi fost probleme.

Irinel Cotojman: ”Dacă vreau să îmi semneze acele acte, că era pe ultima sută de metri, trebuia să dăm ceva ca să luăm acei bani. Am întrebat cât doreşte şi a spus cât considerăm noi”.

Roxana Bițan – asistent medical comunitar la Primăria Albeni: ”Am fost la Poliţie, am dat declaraţie la poliţie, deci îmi pare rău, chiar nu cred că ar fi ok să vorbesc aşa ceva. Sporul covid era mare noi atunci am luat în mână 4200, dumnealui ne a dat dispoziţie să ni se recupereze sumele de 5000 de lei”.

Prin sat, oamenii au păreri împărţite despre ceea ce se întâmplă în primărie.

Localnic: ”Dacă e aşa, nu e bine, să facă corect, să îi bârfească, să îi scoată pe şanţuri, cum îi văd afară, păi ori e salariat în consiliu ori e pe şanţuri”.

În urmă cu câţiva ani, centrul de permanență din localitate s-a închis după ce o doctoriţă l-a acuzat pe primar că o hartuieşte sexual. Acum instituţia nu are încă aprobat bugetul pe anul în curs, iar prefectul a dispus un control pentru a vedea ce se întâmplă în această primărie.

Corneliu Răducan Morega, prefect de Gorj: ”Se vor mai face unele verificări pentru că situaţia de acolo a luat o turnură nu tocmai plăcută, se va duce Corpul de Control al Prefecturii zilele acestea, iar raportul va fi public şi după caz va fi înaintat instituţiilor abilitate”.

Poliţiştii anchetează acuzaţiile aduse primarului. Contactat telefonic, edilul a refuzat să facă vreun comentariu, menţionând doar că subiectul îl amuză.