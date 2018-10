Un angajat al RAAPPS, arestat după ce ar fi agresat sexual două fetițe

Un bărbat de 30 de ani din București, IT-ist în cadrul unei regii de stat, a fost arestat și este acuzat că a agresat sexual două copile de clasa a cincea, pe care le-a abordat pe stradă.

În fața anchetatorilor, suspectul ar fi mărturisit că a făcut oribilul gest pentru că fetițele i se "păreau frumoase".

Compania în cadrul căreia individul este angajat a transmis că bărbatul se află în concediu de odihnă și că se vor lua măsuri în cazul lui în funcție de decizia instanței.

Acesta este momentul în care suspectul, încadrat de poliţişti, a părăsit sediul secţiei 19 de poliţie şi a fost dus în fata procurorului pentru audieri.

Acolo ar fi recunoscut că a agresat sexual doua copile de 11 ani.

Atacurile au avut loc în apropierea casei lui. În 19 august, înainte de prânz, individul ar fi agresat o fetiţă pe strada Barca. O lună mai târziu, scenariul s-ar fi repetat pe strada Dumavat, în jurul orei 20.00.

În cele două cazuri, suspectul le-ar fi atins indecent pe cele două victime, ar fi încercat să le sărute, că mai apoi să fugă şi să se facă nevăzut.

Pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, dar mai ales pe baza descrierilor făcute de victime, poliţiştii au ajuns la el. Au descoperit că este specialist în calculatoare la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS). De altfel, de acolo a fost ridicat de poliţişti.

Cei care îl cunosc sunt convinşi că la mijloc trebuie să fie vorba de o eroare.

Vecină: "Nu l-am văzut măcar să umble cu o fată sau să umble băut. Nu. E un băiat cuminte. Eu nu cred că el a făcut lucrul ăsta."

Vecină: "Este un copil cuminte, de atâţia ani locuim aici. Şi părinţii sunt ok. Nu pot să spun nimic de rău. Şi eu am fost surprinsă de ceea ce am auzit."

Şi totuşi, în urmă cu 3 ani, acelaşi individ a fost în atenţia autorităţilor după ce o tânără l-a acuzat de tentativa de viol. A fost arestat preventiv şi cercetat în arest la domiciliu, că mai apoi dosarul să se închidă pentru că, cel mai probabil, femeia şi-a retras plângerea.

Acum a fost încarcerat pentru următoarele 30 de zile şi nu a contestat decizia judecătorilor.

