Turiștii se plâng de condițiile proaste de cazare de la baza de tratament a Arhiepiscopiei Tomisiului

Două anchete au fost declanşate în urma mai multor plângeri venite de la turiştii cazaţi la baza de tratament a Arhiepiscopiei Tomisiului din staţiunea Costineşti.

Oamenii susţin că angajaţii bazei de tratament nu respectă măsurile de protecţie împotriva răspândirii coronavirusului, dar şi că nu au avut parte de condiţiile de cazare promise în oferte. În timp ce plângerile au ajuns la Direcţia de Sănătate Publică, Arhiepiscopia Tomisului a anunţat că a declanşat propria anchetă internă.

Baza de tratament funcţionează chiar lângă mănăstirea Sfântă Elena de la Mare din Costineşti. Ambele instituţii sunt în subordinea Arhiepiscopiei Tomisului. Iată ce povesteşte o româncă din Luxemburg care a venit special în România pentru tratamentele de aici:

Loredana Cartis: ”Condiţiile de cazare şi masa sunt sub orice critică. Lipsa de igienă nu se schimbă proasoapele, nu se curăță camerele, nu se schimbă lenjeria. Dacă ai nevoie de hârtie igienică de cele mai multe ori nu este, ai nevoie să te descurci, vezi tu cum. E un focar de infecţie acest loc. De măşti nu se ţine cont, clienţii ţin cont de măşti. Personalul nu ţine cont de măşti”.

Şi turiştii care sunt în acest moment în baza de tratament au nemulţumiri.

Reporter: Vi se schimbă cearşafurile?

Turist: „Deci în 16 zile mi le-au schimbat o dată. Când am solicitat".

Eva Galle, turistă: "Sub orice critică. Un miros din baie, deci nu puteai să vii să ţii deschisă uşa de la baie pentru că venea mirosul insuportabil, de la canalizare mă gândesc. Meniul sub orice critică. În al doilea rând prosoapele, lenjeria de pat lipseau cu desăvârşire. Eu am plătit pentru 6 zile – în total vreo 2600 de lei şi ceva, de cuplu".

Administratorul bazei de tratament este, potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, chiar preotul Cătălin Moroșan. În faţa camerei, acesta a uitat însă cine este şi ce răspundere are:

În schimb, Arhiepiscopia Tomisului a anunţat că va declanşa o anchetă imediat după ce a aflat de plângerile turiştilor.

Eugen Tănăsescu, Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt Arhiepiscopia Tomisului: "Deocamdată, noi am dispus o anchetă disciplinară internă şi în măsura în care se demosntrează, că sunt abateri disciplinare luăm măsurile legale, în vigoare. Se merge cu sancţiune, se poate afecta şi salariul, depinde. Personalul medical ştie, are încredere că trebuie să poarte mască, e instituţie oarecum sanitară, mai mult balneară, sunt nişte reguli clare în domeniul ăsta, deci cine a încălcat regulă, o să suporte nişte consecinţe".

În acest moment, au fost depuse plângeri şi la Direcţia de Sănătate Publică din Constanța.