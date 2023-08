Turiștii de pe litoral se bucură de pește proaspăt din belșug. Apa caldă a mării aduce aproape de mal bancuri întregi

Pescarii spun că în ultimele zile au avut cele mai bune capturi, iar turiștii se bucură de peștele proaspăt din farfurie, stropit cu mujdei, alături de mămăliguță și un pahar de vin de la gheață.

Cum se crapă de ziuă, pescarii sunt pe mare și golesc talianele, cum se numesc plasele mari tradiționale pentru prins pește, care se folosesc în apropierea țărmului. Ultimele zile au fost cele mai bune de până acum.

Matei Datcu, pescar: „A apărut hamsia mare, stavride, barbun, acum de 2-3 zile am fost la pisică și am prins, vatos, așa pe limba necunoscătorilor vulpe de mare, momentan e pește, când e furtună mai avem zile când zicem pas.”



De o săptămână, litoralul s-a aflat sub avertizare de temperaturi ridicate. Potrivit biologilor, canicula favorizează depunerea icrelor și înmulțumirea peștilor. Fenomenul a apărut după o perioadă în care curenții reci au dominat marea. Acum, însă, direcția lor s-a schimat.

Adiran Balba, consilier Agenția Națională pentru Pescuit: „Au început să vină aceste ape nutritive. Foarte nutritive, calde, chiar deosebit de calde și să asigure creșterea puietului de pește. Crește mai repede alga, crustaceele mărunte, marine, ce constituie hrană pentru peștisori de ăștia mici care cresc. Acum avem deja chefali mai mari de o șchioapă.”

Sorin Manaila, președinte ROMFISH: „De la Midia la Vama Veche se prinde în special hamsie, care este peștele predominant, în jur de câteva tone. O să înceapă acuma să prindă lufar, stavrid și rapane.”



Din bărcile pescarilor, peștele ajunge direct în cherhanale, unde sfârâie pe plită.

Margareta Soacate, bucătar: „Astăzi avem stavrid pe plită, vin pe pat de sare. Este un pește gustos, un pește mai gras față de alt pește."



Iar turiștii care își petrec vacanța pe litoral savurează peștele proaspăt.

Turist: „Foarte proaspăt, este foarte bun. Îmi place la nebunie.”



Turist: „Zargan, de obicei, scrumbie mai mănânc și calcan. ”

Reporter: „Să fie pește proaspăt? ”

Turist: „Da, bineînțeles, nu congelat.”

Într-un restaurant cu specific pescăresc de la malul mării într-o singură zi se vinde peste o tonă de pește. Hamsia prăjită și stavridul pe plită sunt printre preparatele preferate. Două mii de astfel de porții sunt comandate într-o zi, evident cu mămăligă și mujdei.

O porție de hamsie și stavrid costă 30 de lei, în timp ce pentru un chefal pe plită plătiți 37 de lei.

