Trei tineri au murit pe motociclete după o manevră periculoasă. Au intrat în plin în mașina unei tinere de 19 ani

Una dintre motociclete s-a ciocnit frontal de o mașină și ambele vehicule au luat foc. Cea de-a doua a fost prinsă în tăvălugul care a urmat.

Doar șoferița a scăpat cu viață. A fost dusă la spital cu răni ușoare și atac de panică.

Femeie: „Unde sunt domnii de la poliție?! Este un rucsac aici. Probabil că aparține vreunei dintre ei. Poate sunt acte acolo.”

Într-o curbă periculoasă, pe raza comunei Codăești, unul dintre motocicliști a încercat să-l depășească pe cealalt și s-a izbit frontal de un autoturism care venea din sens opus. La volanul mașinii era o tânără de 19 ani, care a pierdut controlul direcției și a lovit cealaltă motocicletă. Un incendiu a izbucnit la scurt timp după impact.

Martor: „A depășit în curbă. Au intrat motocicliștii în șoferița cu autoturism negru. Am înțeles că șoferița e mai mult speriată. Am văzut fumul. Am coborât cu stingătoarele să stingem pe domnul care a decedat. Domnul din stradă avea și nu avea puls și la un moment dat, m-am întors în boschetul de acolo și am văzut pe domnișoara. Avea puls. I-am spus soției, că e asistentă, să îi facă primul ajutor.”

Șofer: „Din ce am înțeles de la băieții care au sunat la 112, au spus că cineva care venea de la Iași s-a plâns că erau indisciplinați pe șosea. Era cât pe ce să intre în ei pe Bucium. Putea fi oricine.”

Mai multe echipaje de prim-ajutor de la Vaslui au ajuns în zonă, iar un elicopter SMURD a fost chemat de la Iași.

dr. Mariana Dohotariu Nițoi, Ambulanța Vaslui: „Sosiți la fața locului împreună cu elicopterul de la Iași, am găsit trei victime. S-au început imediat manevrele de resuscitare pentru o victimă.”

În ciuda eforturilor, medicii au fost nevoiți să declare și decesul celei de-a treia victime, găsită în stop cardio-respirator. Șoferița - care a scăpat cu mai multe traumatisme și un atac de panică - a fost dusă la spital.

Șoferiță: „Cred că motocicliștii ar trebui să fie un pic mai atenți la trafic. Am mai văzut cazuri când au depășit, foarte imprudenți și nu au nicio treabă cu mașinile.”

Tinerii decedați - o fată și doi băieți în vârstă de 25, 27, respectiv 35 de ani, erau din Iași și din Galați. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

