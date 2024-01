Reacția femeii care și-a găsit nora și cele două nepoate moarte în casă. „Eu nu știu cum de-am ieșit”

Echipajele de urgență ajunse imediat la fața locului n-au reușit să le readucă la viață. Cel mai probabil, femeia și fiicele sale s-au intoxicat cu monoxid de carbon, dar ipoteza trebuie confirmată de specialiști.

Adolescentele și mama lor dormeau în aceeași cameră, încălzită de o sobă cu lemne. Soacra femeii le-a găsit inconștiente dimineață.

Maria Anghel, rudă a victimelor: „Știam că nora mea e schimbul doi și trebuia să fie acasă. Am văzut că nu se vede nimeni. Fetele trebuia să fie la școală și când am deschis ușa era așa cum era și eu nu știu cum de-am ieșit, de am avut putere să ies afară".

Femeia a strigat disperata după ajutor, iar vecinii au sunat la 112. Sunt toți șocați de nenorocirea care s-a abătut asupra acestei familii.

Maria Leu, vecină: „Niște fete nemaipomenite. Nu mi-a venit a crede. Să mă credeți că nu mi-a venit a crede”.

Reporter: Ce ați văzut când ați intrat?

Maria Leu, vecină: „Tragedie, ce să vă spun? În aceeași cameră”.

Toți vecinii cred că tragedia s-a produs din cauza unui dop de gheață care ar fi înfundat coșul de fum al sobei. Polițiștii și pompierii nu au confirmat deocamdată această variantă.

Niculae Leu, vecin: „Din cauza coșului. Sunt coșuri de tablă, care au ieșire din perete în lateral și s-a înfundat din condensul de frig-căldură, din cauza coșului. Dacă desface cotul de la coș e înfundat precis”.

Medicii legiști vor stabili cauza deceselor în urma expertizei.

Ilie Crivăț, rudă: „Din somn a venit. Nici nu se știe când a murit. A venit fumul peste ele”.

Albu Ioana, vecină: „Dormeau toate trei într-o cameră! Nu știe nimeni”.

Soțul femeii, care este tatăl vitreg al celor două fete, lucrează în Germania. A fost înștiințat despre nenorocire și se va întoarce acasă pentru înmormântare.

Dată publicare: 25-01-2024 17:08