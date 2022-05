Copila ar fi vrut să traverseze strada, cu o pisică în brațe, și nu a observat că un autoturism trecea pe acolo. Şoferiţa spune că a frânat cu toată forța şi a încercat să o evite pe fetiță, însă nu a reușit. Rănile au fost atât de grave încât medicii nu au mai putut face nimic.

Copila şi mama ei lucrau în grădină, dar la un moment dat micuța a ieșit în stradă. Mama s-a dus după ea şi a încercat să o oprească, dar fetița a trecut strada cu pisica familiei în brațe. A nimerit în fața unei mașini, condusă de o femeie de 35 de ani. Aceasta era în autoturism cu fiica ei, de două luni și jumătate, și spune că nu conducea cu viteză.

Șoferiţă: „Am văzut o fetiţă care s-a smucit, a încercat să traverseze strada, mama ei a tras-o înapoi. Am frânat. Am încetinit. La un moment dat am văzut-o cum a traversat din nou şi efectiv nu am putut să o evit. Nu pot să vă spun exact ce viteză aveam. Îmi pare rău, îmi pare foarte rău.”

Martorii spun, totuși, că mașina avea viteză mare.

Martor: „Am văzut pe fată rostogolindu-se peste cap şi maşina trecând cu viteză, dar nu frânând, nu nimic, cu o mare viteză, fetiţa rostogolindu-se şi mama ţipând. Ea a trecut strada şi a venit o maşină pe nepregătite.”

Martor: „Eram în curte, am auzit o bubuitură enormă, și când m-am dus, se vedea ca un tricou peste. Am zis că e accident, când văd, nepoțica mea. Am sunat eu personal la 112, ea nu a sunat și m-au pus să îi iau pulsul, n-avea, să îi fac respirație, nu avea fata.”

Fetița a fost rănită grav și a fost preluată de un echipaj de ambulanță. Paramedicii au încercat să o resusciteze, dar totul a fost în zadar.

Localnică: „A ieşit fata de acolo cu mama ei de mână şi ar fi avut o pisică. E şi pisca moartă, s-o fi dus după pisică.”

Echipajul de la ambulanţă a început manevrele de resusicitare şi le-a continuat până la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Târgovişte. Din păcate, aici, inima fetiţei a încetat să mai bată. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi urmează să lămurească exact în ce împrejurări s-a produs acest accident.