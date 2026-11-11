Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că traficul este oprit, miercuri, pe ambele benzi ale Autostrăzii A2, pe sensul Constanţa - Bucureşti, la kilometrul 66, în zona localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, după ce patru ansambluri auto au fost implicate în două evenimente rutiere.

„În urma coliziunilor faţă-spate nu au rezultat victime. Sunt luate măsuri de eliberare a carosabilului, prin tractarea autovehiculelor implicate, iar între kilometrii 105 şi 66 traficul se desfăşoară controlat”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, poliţiştii rutieri recomandă, pentru deplasarea către Bucureşti, ieşirea de pe autostradă la kilometrul 105, spre Drajna.

Autorităţile estimează reluarea circulaţiei pe A2 după ora 12:00.