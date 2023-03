Tot mai mulți oameni din Aninoasa își părăsesc casele din cauza cutremurelor. Containerele metalice sunt suplimentate

Pentru că replicile nu par a conteni, tot mai mulți își părăsesc locuințele. Așa că autoritățile au mai adus 28 de containere metalice, care vor fi montate și racordate la utilități până sâmbătă.

Primarul spune că le poate consolida locuințele în cel mult trei luni. Totul depinde însă de bani.

Localnică: „Suntem ca la camping, mâncăm la aer, la soare, o ciorbă caldă, ce să facem, noi servim pe toată lumea, împărțim cu toții, ce avem noi mănâncă și alții, ce au alții mâncăm și noi”.

Sâmbătă noaptea a avut loc un nou cutremur. Deși a fost slab, oamenii nu știau cum să plece mai repede din clădirile șubrede.

Localnică: „Ne-am speriat, am plecat în pijamale. Am adunat ce am putut din casă”.

Primele containere metalice au fost amplasate pe baza sportivă din localitate. Nu oferă confortul unei case, dar cel puțin sunt sigure.

Localnică: „Pat este, căldură este, mâncare am văzut că e aragaz în club și fac oamenii mâncare. Atât e problema, cu baia, că trebuie să meargă pe jos până la club, dar e bine. Trebuie să ne învățăm și cu răul ca și cu binele”.

Localnic: „Dacă ar mai fi două cutremure cum au fost alaltăieri noapte acolo unde am stat să vedeți cum vin ei singuri, nu mai trebuie lămuriți”.

Alte 28 de containere metalice vor fi instalate zilele acestea. Dar oamenii speră ca autoritățile să reabiliteze cât mai repede clădirile vechi.

Localnică: „Aici suntem mai în siguranță. Să sperăm că se dă drumul la lucrări, să ne facem casele că nu putem sta aici la nesfârșit. Fiecare își dorește în căsuțele lor”.

Nicolae Dunca, primar Aninoasa: „Dacă se alocă fondurile zic că ne putem apuca în regim de urgență de mobilizare pentru consolidarea acestor imobile și apreciez cam 2-3 luni ca totul să fie în regulă și să reintre viața în normal”.

Reabilitarea celor 11 blocuri - în care stau peste 500 de persoane - va costa aproximativ 40 de milioane de lei, estimează autoritatile.

