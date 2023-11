Tinerii din România sunt preocupați de schimbările climatice, dar sunt optimiști, legat de viitor

Cel puțin asta spun tinerii întrebați de reporterul Myimpact dacă încălzirea globală ar putea să le afecteze planurile de a avea copii.

Deși se arată preocupați, tinerii pe care i-am întâlnit sunt, surprinzător, destul de optimiști când vine vorba de viitor.

Totuși, fenomenul – numit de psihologi “depresie climatică” – este răspândit mai ales în rândul Gen Z, care e mai preocupată de mediu și de viitorul planetei decât cei din alte generații.

Reporter: Crezi că schimbările climatice - seceta, valurile de căldură, vremea extremă - ar putea fi un motiv pentru care să nu-ți dorești să faci copii în viitor?

Luiza: Cred că oamenii au devenit din ce în ce mai aware de schimbările astea, și pași înspre a le remedia au început să apară. Deși sunt pași mici, nu știu dacă sunt suficient de vizibili acum, dar cred că în curând vom vedea o îmbunătățire, și cred că nu m-ar influența asta în decizia de a avea copii sau nu.

Marco: Da, poate fi un motiv, deoarece deja putem vedea consecințele pe mediu, pe climă. Poate influența creșterea copiilor într-un mediu nesănătos. Însă multe persoane nu se gândesc la asta, dar vom resimți pe viitor, cu siguranță, aceste repercusiuni.

Georgiana: Cred că nu, cred că astfel de schimbări nu mă vor influența pe un plan atât de important. Consider că mai mult sănătatea mea, modul în care o să mă întrețin în viitor astea o să influențeze mai mult această alegere. Momentan, nu cred că o să influențeze foarte mult.

Maria: Nu, eu nu consider că ar fi un lucru care să mă împiedice să fac copii, pentru că consider că deja au început niște demersuri înspre aceste lucruri, pentru a le minimiza. Am început să avem mai multă grijă la noxele mașinilor, la reciclare, și sunt lucruri care ne-ar putea ajuta pe viitor. Ne-ar putea ajuta viitorii copii, nepoți ș.a.m.d.

Andreea: Da, este un subiect destul de sensibil, ca să zic așa, dar eu îmi doresc să am copii, și nu cred că asta o să mă facă în vreun fel să spun nu . Adică și noi am trecut printr- o pandemie , părinții noștri pr in comunism, bunicii prin războaie.

Carina: Cu siguranță nu, pentru că societatea o să fie și ea destul de actualizată, și atunci o să existe o soluție și pentru încălzirea globală. Deci o să fac copii, chiar și cu 50° vara.

Mara: Posibil, dar momentan nu m-am gândit atât de mult la asta. Dar, în principiu, vreau să fac copiii, și vedem atunci.

