Tinerii absolvenți de liceu au tendința să stea un an acasă înainte să ajungă la facultate. Avantajele și dezavantajele

Din ce în ce mai mulți tineri români își iau vacanță un an după ce termină liceul. Își acordă timp pentru călătorii, voluntariat și noi experiențe care să-i ajute să descopere ce carieră li s-ar potrivi.

Este foarte bine, însă decizia vine și cu riscuri, spun specialiştii - care se tem că unii pot fi tentați să renunțe la studii și să-şi găsească preocupări inutile.

La 19 ani, Timea a folosit acest timp numit Gap Year, sau an de pauză, pentru a învăța limba germană și a vizita universități și instituții din mai multe țări europene. A ajuns inclusiv în Singapore, la un congres unde tinerii au dezbătut problemele majore ale planetei. Acum este sigură că pe viitor vrea să devină cercetător fizician.

Timea Lorincz, absolventă de liceu: „Nu știam exact unde să studiez și dacă mă va ajuta peste câțiva ani. Am vrut să văd lumea, am vrut să văd și alte culturi, am vrut să văd oamenii din jurul meu, alți studenți, cum se manifestă, cum gândesc".

Patricia a urmat tot un liceu din Brașov și a călătorit timp de un an în toată țara. A participat la dezbateri academice. Într-un final, a ales să studieze Administrație Publică, la Cluj.

Patricia Poruțiu, absolventă de liceu: „Pauza m-a învățat că asta vreau eu să fac, să mă implic în viața comunitară, pentru că îmi place partea de administrație. Mi se pare că până la liceu și în timpul liceului majoritatea deciziilor, care îți afectează ție viața, nu sunt neapărat luate de tine".

Ambele tinere au avut noroc că părinții le-au înțeles dorința și au putut să le sprijine.

Medeea Petrovan, coordonator programe pentru tineri: „Tinerii care și-au luat acest an pentru voluntariat, pentru introspecție, pentru călătorit, am observat că au ieșit dintr-un automatism. Nu au pierdut un an din viață, ci au câștigat o viață întreagă, pentru că s-au putut îndrepta către studii care chiar să îi reprezinte".

Există însă și riscul ca unii absolvenți de liceu să renunțe de tot la studii, după un an de pauză, atrage atenția sociologul Romulus Oprică.

Romulus Oprică, sociolog: „Dacă pauza este după facultate, este binevenită și binemeritată după presiunea academică. Dacă anul sabatic este după terminarea liceului, s-ar putea să nu te mai apuci de facultate și vedem un trend crescător și din acest punct de vedere".

Şi în acest caz, recunoaște sociologul, absolvenții care au făcut voluntariat în anul de pauză au șanse mai mari să obţină un post potrivit experienței acumulate, prin comparaţie cu cei care au stat degeaba.

Dată publicare: 12-08-2023 19:55