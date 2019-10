Țara în care au fost puse aparate de aer condiționat pe stradă. La cât au ajuns temperaturile

Temperaturile pe timpul verii depășesc constant 45 de grade în Qatar, ceea ce a determinat mutarea Campionatului Mondial de Fotbal din 2022, pe timpul iernii.

Din acest motiv, au fost montate aparate de aer condiționat pe trotuare și în piețe, astfel încât temperaturile să fie suportabile pentru populație, potrivit Daily Mail.

De asemenea, în capitala Doha, mai multe străzi și piețe au fost acoperite cu un strat de vopsea specială, albastră, pentru a reduce temperatura asfaltului.

Doha's Blue Road! A pilot project has been launched by the Public Works Authority (Ashghal) in the heart of Doha; the Abdullah Bin Jassim Street near Souq Waqif is painted blue. The main idea is to reduce the heat and bring down the temperature of the asphalt on roads. #Doha pic.twitter.com/DneLH9fuGM