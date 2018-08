Taxi implicat într-un accident violent în Timișoara. Șoferul și pasagera au rămas încarcerați

Pro TV

Impact violent duminică noapte, pe o stradă din Timișoara. Un taximetru în care se afla o clientă a lovit cu putere un stâlp de electricitate, pe care l-a doborât.

Șoferul și pasagera din mașină au suferit răni și au ajuns în grija medicilor.

Cu puţin timp înainte de miezul nopţii, la intrare în Timişoara, taximetrul în care se afla şi o clientă a izbit cu putere un stâlp de pe marginea drumului, pe care l-a pus la pământ. În urma impactului violent, femeia şi şoferul au rămas captivi în maşină.

"Am auzit un zgomot, eram aici şi am ieşit şi am văzut că s-a izbit de stâlp. S-au chinuit să îi scoată vreo 20 de minute, două persoane erau", povestește o martoră.

Un echipaj de descarcerare a intervenit pentru a elibera victimele, care apoi au fost transportate în stare gravă la spital.

Elena Mihai Răzvan, şef garda intervenţie ISU Timiș: "În autoturism erau două persoane blocate, şoferul de sex bărbătesc care era inconştient, iar doamna era conştientă şi acuză dureri la bazin."

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.

