Tătaru, despre Spitalul Județean Vrancea: „Este o problemă. Ne gândim la un management militar”

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat că este posibil ca şi la Spitalul Judeţean Vrancea să fie decisă numirea unei conduceri militare, menţionând că va fi prezent luni la Focşani pentru a face o evaluare a situaţiei.

„Focşaniul şi Vrancea reprezintă un punct nevralgic în acest moment. Avem o transmitere comunitară extinsă. Dacă e să ne raportăm la tot oraşul, Spitalul Militar din Focşani are 35 de cadre infectate, avem două cadre la ISU, un cadru la Jandarmerie, mai multe cadre la Poliţie. La Spitalul Judeţean managerul este confirmat pozitiv, a şi plecat din spital, a plecat cu toată documentaţia şi ce mai avea el în birou - este o problemă. Mâine voi fi la Focşani şi ne gândim, după ce voi face evaluarea, inclusiv la un management militar. Am vorbit şi cu domnul ministru al apărării, domnul general Ciucă şi vom duce şi la Focşani, cred, o conducere militară", a declarat Tătaru duminică la Digi 24.

Tătaru a mai spus că este posibilă aplicarea de sancţiuni pentru Direcţia de Sănătate Publică din zonă.

„Ne gândim. Eu voi face şi astăzi o evaluare în funcţie de rezultatele pe care le am la controlul solicitat Prefecturii, care a făcut o evaluare ieri şi alaltăieri, va face o evaluare şi astăzi. Am solicitat evidenţierea în rapoartele autorităţilor locale şi a faptului că numeroase persoane pozitive sunt la domiciliu sau în diverse locuri împreună cu persoane non COVID pozitive şi atunci voi lua deciziile care se impun. Situaţia poate fi rezolvată printr-o analiză drastică la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică, ce ar fi trebuit să conducă anchete epidemiologice, care trebuia să dea pentru fiecare pacient în parte o conduită de urmat. În acest moment, la noi în ţară pacienţii bolnavi sunt internaţi în spital, că sunt unităţi COVID, că sunt unităţi suport, ei trebuie supravegheaţi măcar până la primul test negativ, nu le putem da drumul în comunitate, în familie, unde au mai mulţi membri, persoane peste 65 de ani. În acest caz, nu putem rupe lanţul de transmitere", a mai spus Tătaru.