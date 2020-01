Tată și fiu, rămași fără casă, după ce întreaga gospodărie a fost distrusă într-un incendiu

Un bărbat de 59 de ani, din județul Bacău, și fiul lui au rămas fără un acoperiș deasupra capului, după ce un incendiu puternic le-a mistuit gospodăria.

Cei doi nu au mai putut salva nimic din casă, după ce jarul căzut din sobă a aprins totul în jur. Au acum doar hainele de pe ei. Se adăpostesc într-o anexă neîncălzită, care a scăpat din calea flăcărilor.

Fiul era la muncă, iar tatăl său plecase la magazinul din sat când a lovit nenorocirea. În urma lor, focul ardea și mistuia totul. Cum casa se află într-o zona izolată, incendiul a fost observat târziu de vecini.

Ioan Isciuc, vecin: „A fost plecat de acasă și foc în sobă. A căzut jos și nu știu ce a luat foc. A ars tot, absolut. Nu i-a rămas nimic decât pereții goi. Vecini nu prea sunt, că aici sunt numai 7 case. Acum, cu mila lui Dumnezeu. Fiecare să îl ajutăm cu ceva, dacă putem”.

În apropiere nu există o sursă de apă, așa că localnicii nu au putut decât să asiste la pagubele provocate de flăcări, până la sosirea pompierilor.

Petru Brăescu, vecin: „Alarmă eu am dat,că am văzut de aici, de acasă. Am văzut că ardea, iar un băiat de-al meu a dat telefon și a anunțat. Am mers acolo, dar nu se putea stinge că nu ai cu ce”.

Constantin Munteanu, proprietarul casei: „Totul era în flăcări. Am vrut să mai întru să mai salvez ceva, dar m-au dat înapoi și poliția și pompierii, au zis să nu intru”.

Andrei Grecu, ISUJ Bacău: „Incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. În urma incendiului ce a avut drept cauza probabilă jar căzut din sobă, casa a fost distrusă în totalitate”.

Autoritățile spun că îi vor ajuta pe cei doi bărbați. Însă până când promisiunile se vor materializa, aceștia s-au adăpostit în anexa fără căldură care le-a mai rămas.