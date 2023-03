Târg de joburi în IT, organizat în Capitală. Salariile oferite

Fie că vorbim despre studenți sau de persoane dispuse să-şi schimbe profesia, companiile sunt gata să învestească în formarea lor. S-a văzut asta şi la un târg de profil organizat în Capitală.

Mii de doritori au interacționat cu reprezentații firmelor din IT, au cerut oferte, ori şi-au lăsat CV-urile. Tinerii, în special, au spus din start ce îşi doresc.

„Suntem de la Facultatea de Telecomunicații și căutam mai mult partea de programare. Ne dorim un program flexibil mai curând de acasă decât de la companie, nu de deranjează totuși dacă mergem la companie și să ne ia așa, mai ușor, că suntem la început și suntem și speriați" spune un tânăr care vrea să se angajeze.

„În primul rând, să capăt experiență, ca să avem și noi ce să scriem în CV, și să găsim un job unde să mă înțeleg cu colegii, să mă dezvolt, și să primesc și un salariu cu care să mă pot întreține"

„Vreau să îmi schimb cariera și sunt interesat de un nou pas în IT. Am făcut câteva cursuri. Am nevoie de o persoană care să mă învețe, fiind la început, nu am prea multe așteptări" spun alți vizitatori la târgul de joburi

Un salariu mediu în IT este de 1.500 euro net pe lună și variază în funcție de oraș și de specializare. Angajații cu o experiență de peste 7 ani ani ajung să câștige peste 3.500 de euro lunar.

Internshipuri plătite

Gabriel Ștefan, reprezentant firmă: „Firma se ocupă cu comunicații prin satelit, atât prin partea de fibră optică, cât și satelit. Avem aproape 12 joburi deschise pentru locația din București. Avem târguri de internshipuri, de care ei se arată interesați.”

Reporter: Sunt plătite?

Gabriel Ștefan, reprezentant firmă: „Exclusiv plătite, scopul nostru este ca ei să ne placă pe noi, și noi să îi placem pe ei, și să se concretizeze într-un full-time job.”

Gabriela Mărășescu, resurse umane: „Studenții pot accesa trei luni de training pe java și java script, și la final ne dorim să angajăm o parte din acești studenți. Sunt cinci pe fiecare tehnologie, și ne-am dori că măcar doi și doi să fie angajați. La final, cei care ajung să fie angajați vor primi un salariu competitiv în piață și vor primi un bonus de 500 de euro la angajare pentru toată perioada asta și efortul depus".

Alexandra Temelie, specialist în resurse umane: „Nu este neapărat nevoie de o facultate în domeniu, ajută, dar dacă tu ești acasă și înveți, la un moment dat vei ajunge la anumite cunoștințe"

Deşi la nivel global această industrie nu se simte teribil, în România numeroase companii sunt în plină dezvoltare. De la începutul anului, pe o singură platformă de recrutări au fost disponibile în jur de 10.000 de posturi.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 11-03-2023 19:53