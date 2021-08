Șuvoaiele au făcut prăpăd în țară. Oamenii au încercat prin apa până la brâu să-și salveze animalele

Vremea a făcut prăpăd în mai multe localități din țară, aflate sub coduri de vreme rea. La Brașov, pompierii încă muncesc să scoată apa din gospodării, după ce pârâul Ghimbășel, umflat de ploi, a rupt digurile de protecție și a inundat un cartier.

Oamenii s-au trezit că apa le ajungea până la piept în gospodării, iar mulți abia au mai apucat să-și salveze animalele, înotând prin mijlocul șuvoaielor. Iar în Dâmbovița, puhoaiele venite de pe versanți au măturat totul în cale.

Imagini care îți dau fiori au fost înregistrate în nordul județului Dâmbovița, unde un pârâu s-a umflat iar viiturile puternice amenință zeci de gospodarii.

Localnic: "Mi-e frică să nu cad în gârlă!".

În imagini se văd câteva case foarte aproape de șuvoaie, iar oamenii se roagă să nu mai plouă. Județul a fost și duminică noapte sub cod portocaliu.

A fost cod roșu și la Brașov, iar cantitățile de apă au atins chiar și 130 de litri pe metrul pătrat. Pârâul Ghimbășel, care trece prin cartierul Stupini, s-a umflat atât de tare încât a rupt digul de protecție, iar șuvoaiele au năvălit în mai bine de 100 de gopodării.

Momentul în care pârâul trece peste dig și inundă gospodăriile a fost surprins de un localnic.

Disperați, înotând în apa până la brâu, oamenii și-au pus la adăpost animalele care riscau să moară înecate.

Localnic: "Grajdul e până sus! A trebuit să scot porcii afară. Vaca am dus-o undeva în altă parte!".

Localnică: ”Totul e în apă, am putut doar să scot actele, cam aveam apa la genunchi, am intrat și am scos actele, le-am dus la neamuri în sat".

Apa a inundat și mai multe hale industriale, iar angajații unui service auto se tem că aparatura și instalațiile tehnologice nu mai pot fi recuperate.

Angajat service auto: ”După părerea mea, sunt daună totala... că nu mai ai ce face cu ele, totul e electronic".

Peste 1.500 de oameni izolați în Vrancea

Localnicii reclamă faptul că Apele Române nu au curățat la timp albia pârâului Ghimbășel și nici digul de protecție nu a mai fost consolidat de multă vreme.

Localnic: ”Nu te lasă să cureți digul, să faci ceva, că e proprietatea Apelor Române. Dar Apele Române vin, se plimbă cu umbrela pe dig, se uită și, noroc bun!".

Ploile torențiale au creat probleme și pe Drumul Național 1A, în zona Babarunca, unde viiturile au adus de pe versanți cantități impresionante de aluviuni.

În județul Vrancea, o viitur formată pe râul Zăbala a distrus două poduri din tuburi. Peste 1.500 de oameni au rămas izolați.

Și județul Argeș a fost sub cod portocaliu de vreme rea, dar și sub cod roșu de inundații. În Curtea de Argeș, două acoperișuri au căzut peste 9 mașini parcate, iar un copac s-a prăbușit peste cablurile electrice.

În Câmpulung, șuvoaiele scurse de pe versanți într-un pârâu care trece prin oraș au provocat inundații în mai multe curți și subsoluri.