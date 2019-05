Sute de oameni din Brașov stau în beznă, deși au plătit facturile. Ce au aflat locatarii

Sute de oameni dintr-un cartier rezidenţial cu 8 blocuri din Braşov s-au trezit, joi aseară, în beznă.

Ei susţin că dezvoltatorul imobiliar nu a plătit facturile la curentul electric, deşi în fiecare lună i-au înmânat afaceristului sumele pe care le-a solicitat.

Compania de electricitate are de recuperat 27 de mii de lei și spune că abia apoi va relua furnizarea de energie electrică.

Cum dezvoltatorul imobiliar nu mai răspunde la telefon, oamenii sunt nevoiți să adune iarăşi banii și să achite datoriile cât mai repede, pentru a avea lumină în locuinţe.

Cele 96 de apartamente din 8 blocuri din cartierul Tractorul, din Braşov, date în folosinţă de 4 ani, sunt racordate la sistemul de electricitate printr-o dispoziţie de şantier. Adică la un singur contor, pentru că dezvoltatorul nu a finalizat actele necesare, susţin cei care locuiesc acolo.

"Ce era de făcut, să ne pună ceasuri de curent, cum era şi obligativitatea lui contractuală. Noi plătim facturile dânsului în fiecare lună şi dânsul ce face cu banii el ştie. Noi ne-am trezit astăzi cu o datorie imensă şi fără curent”, spune un bărbat.

Lunar, fiecare familie i-a dat dezvoltatorului imobiliar câte 50 de lei pentru curent. Joi, însă, au aflat că acesta nu a plătit facturile de luni de zile.

"Proprietarii au plătit facturile aşa cum a fost cerut şi am constatat astăzi că nu avem curent. Am mers la electrică şi surpriza a fost ca facturile începând cu ianuarie nu au fost plătite. am vorbit la electrică. Mi s-a spus că facturile dacă nu vor fi plătite vom fi debranşaţi. am cerut o păsuire, deşi am paltit, mi s-a spus că este imposibil”, explică un locatar.

Proprietarii, care au plătit pentru apartamente între 30 și 60 de mii de euro, s-au adunat în fata blocurilor ca să strângă bani şi să achite datoria, astfel ca să aibă lumina în case.

Locuitorii afectaţi spun că afaceristul ar avea de plătit 27 de mii de lei datorii la compania care furnizează energie electrică. Alte zeci de persoane susțin că au plătit pentru apartamente pe care nu le-au primit, în alte 3 blocuri nefinalizate ale dezvoltatorului.

Bătrân: Eu am plătit 26 de mii de euro.

Reporter: Pentru garsonieră?

Bătrân: Pentru garsonieră. Trebuia să fi gata din 2017. Nu vrea să mai lucreze. Aşa a zis, că nu mai lucrează.

Dezvoltatorul imobiliar nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.

Între timp, oamenii au făcut plângere pentru înşelăciune.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!