Studiu: Efectele metodei „Loverboy”, în online. Cât de vulnerabili sunt tinerii în fața traficanților de carne vie

Numeroase percepții și comportamente online ale adolescenților și tinerilor îi fac vulnerabili în fața traficanților de persoane și a abuzatorilor sexuali, cu precădere a celor care folosesc metoda Loverboy, reiese din analiza datelor unui studiu targetat, efectuat de iZi Data, în rândul tinerilor de 15 – 25 ani care utilizează internetul, la solicitarea asociației eLiberare și cu finanțare a Ambasadei Britanice la București.

„Este foarte important să înțelegem ce fac tinerii online și ce percepții au asupra unor subiecte, care reprezintă punctele prin care un traficant sau un abuzator sexual poate intra în viața lor, pentru a lua măsurile necesare pentru a-i proteja. Informațiile pe care ni le oferă studiul sunt relevante pentru adolescenți și tineri, pentru că, dacă înțeleg anumite riscuri, se pot feri de pericole ; pentru părinți și școală, care pot să acționeze pentru a-i face conștienți de vulnerabilități și pentru a-i educa; pentru cei care au în grijă copii și tineri vulnerabili, cu măsuri de protecție specială; pentru cei care construiesc și implementează politici publice, pentru că pot să vadă cum să gândească instrumentele pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane”, a declarat Loredana Urzică Mirea, director executiv eLiberare.

Cercetarea are atât o componentă calitativă, desfășurată în 2022, cât și una cantitativă, derulată în ianuarie 2023 și poate fi descărcată de la acest link.

„Am urmărit să înțelegem, prin cercetare, comportamentele și percepțiile care îi expun pe adolescenți și tineri la riscurile din mediul online. Am optat pentru o metodologie mixtă, atât calitativă (focus grupuri și interviuri), cat și cantitativă – pe un eșantion reprezentativ la nivel național (urban+rural), pentru segmentul de vârstă 15-25 de ani. În etapa calitativă, am cuprins și perspectiva părinților, primul reper când vine vorba despre grija față de adolescenți și tineri. Totuși, decalajul dintre generații se adâncește în contextul riscurilor din mediul online. Dacă în trecut regulile erau simple și clare - nu vorbești cu străini pe stradă, vii acasă când se aprind felinarele stradale - acum distanța fizică furnizată de ecrane dă senzația unui paravan și a unei percepții de falsă siguranță. Aș putea spune că tinerii sunt poate chiar mai conștienți decât părinții lor despre riscurile din online, însă, paradoxal, nu consideră că li se poate întâmpla ceva rău tocmai lor”, a explicat Silvia Luican, fondatoare iZi Data.

1. Percepția cu privire la riscurile puse de internet

Vulnerabilitate: Chiar dacă mai bine de jumătate dintre adolescenți și tineri realizează că internetul vine la pachet cu riscuri, conștientizarea cu privire la problema traficului de ființe umane este scăzută. Doar jumătate dintre respondenți consideră că internetul este nesigur pentru fete, în timp ce statisticile arată că 9 din 10 victime ale traficului de ființe umane sunt fete și femei.

• Topul riscurilor percepute în mediul online: escrocheriile – 77%; capcanele întinse de necunoscuți - 61%; ușurința de a trimite jigniri - 60%

• 50% consideră că mediul online este nesigur pentru fete (56% dintre fete au această părere, vs 40% băieți). 24% consideră că internetul e nesigur pentru băieți

• 56% dintre respondenți sunt de părere că online-ul este nesigur pentru adolescenți, iar procentul crește odată cu grupele de vârstă (57% printre cei de 18 – 21 ani și 63% printre cei de 22 – 25 ani)

• Doar 41% dintre respondenți au auzit și știu despre ce este vorba în cazul metodei Loverboy, fără diferențe semnificative între genuri sau grupe de vârstă

• Doar un procent de 36% au auzit și știu despre ce este vorba în cazul celor care cer poze sexy online pentru a le vinde

• Cât despre cei care cer servicii sexuale (videochat pe internet), 45% au auzit astfel de situații și știu despre ce e vorba, iar 14% cunosc și cazuri

2. Mixul de timp petrecut online și aplicațiile utilizate

Vulnerabilitate: Timpul petrecut pe internet este consistent (4,4 ore în medie), iar accesul se face de pe telefoane personale, așadar fără ca un adult să poată supraveghea interacțiunile. Aplicațiile preferate de adolescenți și de tineri sunt și cele folosite de traficanți. Pentru aceștia, Instagram este în top. Și aplicațiile de nișă sunt utilizate de traficanți, iar acolo accesul unui părinte, pentru supraveghere și protecție, este și mai limitat.

Date relevante:

● Telefonul personal este principalul dispozitiv folosit când vine vorba despre utilizarea internetului - 97% dintre respondenți, urmat de laptop/ PC personal - 60%

● YouTube este cea mai utilizată aplicație în rândul tinerilor (76%), urmată imediat de WhatsApp (75%), Instagram (74%), Facebook (66%) și TikTok (59%)

● Există preferințe și pentru aplicațiile de nișă: 14% - Discord, 7% Minecraft, 7% Roblox, 5% Fortnite, 5% Zenly, primele patru fiind mai utilizate de băieți decât de fete

3. Stima de sine și percepția cu privire la complimente

Vulnerabilitate: Persoanele cu stimă de sine scăzută, care sunt nesigure de ele sau de cum arată, sau au un istoric de traume în familie sunt mai predispuse să cadă în capcana traficanților, pentru că aceștia se poziționează în relație într-un mod care să compenseze exact ce le lipsește din punct de vedere emoțional. În prima etapă a racolării, ei se poartă frumos cu victimele, ca adevărate persoane de încredere, le identifică nevoile emoționale. Studiul iZi Data arată că pentru 83% dintre respondenți, cea mai importantă persoană de la care le place să primească complimente este iubitul/ iubita. Ori, într-o relație cu un traficant, această preferință devine o vulnerabilitate majoră: complimentele sunt un instrumente pentru atragerea și cucerirea victimei. Preferința pentru persoana iubită într-un procent mai mare decât pentru propria familie poate fi o altă vulnerabilitate în contextul în care potențiala victimă începe să fie izolată de părinți și cercul de siguranță. Chiar dacă la nivel declarativ tinerii pot spune că se simt bine în pielea lor, nevoia de admiratori în mediul online există și ea este exploatată de traficanți.

● 83% - cea mai importantă persoană de la care le place să primească complimente este iubitul/a, urmat/ă de părinți -75%

● 79% spun că se simt bine în propria piele; doar 16% afirmă că folosesc filtre de înfrumusețare pe social media. Totuși, 60% spun că ar vrea să fie mai slab/ă; tonifiat/ă; să arate mai bine la corp

● 63% spun că au puțini sau nu prea au admiratori; 37% - au destul de mulți sau foarte mulți admiratori. Mai puțini băieți (30%) decât fete (42%) cred că au destul de mulți sau foarte mulți admiratori

4. Atitudinea față de discuții cu persoane străine pe internet

Vulnerabilitate: Interacțiunea cu persoane necunoscute pe internet este una din căile prin care potențialele victime intră în contact cu traficanții în mediul online. Peste o treime dintre respondenți nu văd o problemă să discute cu persoane străine. Percepția generală a tinerilor este că multă lume discută cu necunoscuți pe internet, ceea ce normalizează genul acesta de interacțiune și reduce posibilitatea de a identifica un potențial risc.

Date:

● 37% cred că discuțiile online cu persoane străine sunt ok, multă lume făcând asta

● 46% spun că nu li se pare ok, deși multă lume o face

● 46% spun că nu ar purta discuții online cu persoane străine, pentru că nu s-ar simți confortabil

● 26% spun că le place să primească complimente de la necunoscuți pe internet

5. Atitudinea față de relații la distanță

Vulnerabilitate: Chiar dacă o relație la distanță nu apare ca prima opțiune pentru tineri, mulți sunt de părere că ea poate avea o șansă, iar tinerii încep să aibă astfel de experiențe încă din adolescență. Dacă nu e dublată de instrumente critice, de evaluare și de protecție, această încredere poate deveni o sursă de vulnerabilitate pentru potențialele victime: relația la distanță poate fi cu un traficant.



● 6 din 10 tineri sunt de părere că o relație formată online poate avea șanse (mai mulți băieți cred asta - 65%, față de fete - 57%)

● 37% dintre respondenți declară că nu au avut niciodată o relație la distanță, preferând o relație în care se pot vedea cu partenerul constant, iar 24% spun că, deși nu au avut o astfel de relație, nu i-ar deranja (33% băieți vs. 18% fete)

● 17% dintre băieți și 3 din 10 fete spun că au avut o astfel de relație

● Pe categorii de vârstă, au avut și sunt într-o relație la distanță: 9% dintre adolescenții sub 17 ani; 16% dintre tinerii cu vârsteîntre 18-21; 11% dintre cei cu vârste între 22 și 25 de ani

● Experiența relației la distanță crește odată cu vârsta: mai mulți tineri din intervalul 22-25 ani declară că au avut o relație la distanță, dar nu mai au - 37%

6. Plecarea în străinătate, la iubit

Vulnerabilitate: Cele mai multe victime recrutate prin metoda Loverboy, nu au realizat că urmează să fie exploatate decât după ce au părăsit țara. Odată ieșită din țară, victimei îi sunt reținute actele și începe să fie permanent supravegheată. De aceea, disponibilitatea multor tineri de a pleca să se vadă cu iubitul, în străinătate, după o perioadă scurtă de relație – de 6 luni sau mai puțin – este o mare sursă de risc.

● Din totalul fetelor heterosexuale și al băieților cu orientare bisexuală sau homosexuală, 39% declară că s-ar duce în vacanță în afara țării pentru a se întâlni cu partenerul în primele 6 luni de relație, iar dintre fete, 41% afirmă lucrul acesta.

● 23% dintre tineri s-ar duce în perioada dintre 3-6 luni, iar 6% încă din prima lună

7. Atitudinea privind mutatul la partener, în străinătate

Vulnerabilitate: Mutatul la partener, în străinătate, poate fi un pas normal într-o relație legitimă. Însă în cazul metodei Loverboy, visul unei vieți mai bune, construite cu bani din străinătate, este principalul argument. Găsirea unui job care să permită noului cuplu să economisească bani pentru viitorul lor este povestea cu care traficantul manipulează victima pentru a o convinge să se mute în afara tării, departe de familie și prieteni. Nu îi spune că locul de muncă este pe piața serviciilor sexuale.

● 12% dintre tineri spun că s-ar muta de tot în altă țară pentru a locui cu partenerul după 6 luni – un an de relație; 22% după un an – doi de relație; 37% la peste 2 ani de relație

● Principalul motiv pentru care ar accepta să se mute în afară cu iubitul este dacă acesta i-ar găsi o oportunitate de muncă în țara respectivă (64%), sau dacă ar fi îndrăgostiți (57%). Jumătate menționează pe locul trei dacă iubitul ar avea deja un job în țara respectivă.

8. Percepția față de relații cu bărbați maturi

Vulnerabilitate: Adesea, în relațiile de tip Loverboy, partenerul masculin este mai în vârstă decât victima, ceea ce îi poate da acesteia un sentiment de siguranță, sau de stimă de sine crescută. Normalizarea relațiilor dintre adolescente și bărbați maturi ajută traficanții. Cercetarea arată că majoritatea tinerilor (69%) consideră că multă lume face acest lucru. Această percepție poate să devină un instrument de presiune socială în anumite cazuri, pentru ca victimele să accepte relații cu bărbați maturi.

Riscul trebuie corelat cu acceptarea primirii de cadouri și favoruri în timpul unei relații. Tactica ”sponsorizării” în metoda Loverboy este ca, în prima etapă, victima să primească diverse cadouri (haine, telefon, cosmetice, tabletă) și sume de bani mici pentru cheltuieli zilnice, pentru a-i crește nivelul de viață și stima de sine, creându-i astfel dependența de traficant.

● 28% spun că e ok să mergi la întâlnire cu un bărbat matur și că multă lume o face, 3% consideră că e ok, dar nu multă lume o face;

● 41% spun că nu li se pare ok să meargă la o întâlnire cu un bărbat matur, dar multă lume o face;

● 15% spun că se simt destul de confortabil să meargă la întâlniri cu bărbați maturi și ar face-o în anumite condiții, iar 3% spun că se simt foarte confortabil și ar face-o.

9. Percepția față de activitatea cu conținut sexual pe net

Vulnerabilitate: Există un grad ridicat de acceptare și de normalizare a transmiterii de imagini cu conținut sexual pe net, între parteneri. Acest lucru îl face vulnerabil pe proprietarul pozelor, care, într-o relație de tip Loverboy, este șantajat cu imaginile respective. Vizionarea de conținut pornografic este considerată o practică frecventă, ceea ce poate contribui la normalizarea cererii de servicii sexuale online și la normalizarea abuzului sexual. De asemenea, există o percepție destul de largă cu privire la faptul că multă lume este activă pe Only Fans, unde conținutul sexy este remunerat. Din nou, acest tip de normalizare poate duce la desconsiderarea personalității umane și la prezentarea femeilor și fetelor drept marfă.

● 36% spun că schimbul de fotografii sexy între parteneri este ceva OK, 35% dintre aceștia cred că multă lume o face; 48% spun că nu este ok, dar o face multă lume

● Doar 6% cred că schimbul de poze între colegi este ok și că o face multă lume; 39% cred că nu e ok, dar o face multă lume; 55% cred că nu e ok și nu o face multă lume

● 31% consideră că vizionarea de conținut pornografic este ceva ok, ce multă lume face; 6% consideră că e ok, dar nu multă lume o face

● Despre Only Fans, 54% spun că nu e ok, dar multă lume o face. 81% declară că nu se simt deloc confortabil cu asta și nu ar face-o. 20% dintre respondenți sunt însă de părere că e ceva ok și multă lume o face. 8% ar activa pe Only Fans, din care 6% în anumite condiții, iar 81% nu ar face-o, în timp ce 11% nu se simt confortabil cu asta și ar evita să o facă



10. Percepția față de beneficii contra favoruri sexuale

Vulnerabilitate: Normalizarea tranzacției sex-beneficii creează un mediu propice traficanților care folosesc metoda Loverboy. Argumentul că „multă lume o face” poate să devină unul din instrumentele de convingere a victimei să accepte să ofere servicii sexuale contra cost pentru traficant.

• 63% dintre respondenți consideră că multă lume oferă favoruri sexuale contra beneficii materiale, din care 8% consideră că e un comportament OK, iar 55% consideră că nu e OK

• 37% consideră că un astfel de comportament nu e OK

• 4% spun că se simt destul de confortabil să primească beneficii materiale contra favorurilor sexuale, în anumite condiții, iar 3% că se simt foarte confortabil și cu siguranță ar face-o, în timp ce 84% spun că nu se simt confortabil cu asta și nu ar face-o.

Lecții învățate de la supraviețuitoare

Din cercetarea calitativă făcută pe un grup de supraviețuitoare ale traficului cu metoda Loverboy, a reieșit următorul tablou:

1. Factorii care le-au atras în situația de risc: Curiozitate, dorință de experimentare; dorința de validare; vulnerabilitate emoțională, sentimentul de a nu fi înțeles; relații disfuncționale acasă, nevoie de refugiu

2. Factorii care le-au convins să accepte diverse cereri: Atitudine empatică, deschidere, ascultare; Răbdare; Persoană de același sex – faptul că interacțiunea (teoretic) a fost tot cu o fată i-a dat încredere că nimic rău nu se poate întâmpla;

3. Ce li s-a întâmplat: Cerere de poze sau video-uri nud; Video call ”deocheat” – care a fost filmat; Amenințări că respectivele materiale vor fi făcute publice;

4. Cum au reacționat: Reacția spontană a fost să blocheze respectivul cont, cu speranța că toată povestea se va termina așa. Teama de respingere, de consecințe nefavorabile, că vor fi judecate și neînțelese, împreună cu neîncrederea în părinți și autorități le-au împiedicat să vorbească cu apropiații și să sesizeze abuzul.

