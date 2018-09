Ștefan Caramitru explică incidentul cu Valentin Dragnea: ”Soția lui ne-a persiflat”

Inquam Photos / Octav Ganea

Ştefan Caramitru, fiul actorului Ion Caramitru, a transmis, luni seară, printr-un comunicat de presă, că în urmă cu zece zile a avut un incident verbal minor cu Valentin Dragnea, pe strada pe care locuiesc amândoi.

Ștefan Caramitru a spus că soţia acestuia i-a persiflat, iar el le-a reproşat asocierea cu PSD şi agresivitatea generală faţă de cetăţeni, relatează news.ro.

Ştefan Caramitru precizează că locuieşte pe aceeaşi stradă cu familia Dragnea, în Cotroceni, însă nu se cunosc.

"Într-adevăr, în urmă cu aproximativ 10 zile a avut loc un incident verbal minor în trafic, pe strada unde locuiesc (maşina pe care o conduceam nu putea avansa din cauza autoturismului care bloca strada, în care se aflau - ulterior am aflat - Valentin Dragnea şi soţia acestuia, conduşi de un şofer). Am claxonat pentru a semnaliza prezenţa noastră şi intenţia de a avansa, moment după care pasagerii au coborât din maşină. În acel timp a avut loc o altercaţie verbală cu doamna Dragnea, moment în care dl. Dragnea a plecat în grabă şi a intrat în curtea imobilului. Soţia acestuia ne-a persiflat, folosind o atitudine lipsită de eleganţă, iar noi am reproşat asocierea cu PSD şi agresivitatea generală faţă de cetăţeni", afirmă Ştefan Caramitru.

El spune că i-a fost greu să nu reacţioneze la un atac verbal, în special după experienţa avută în noaptea de 10 august împreună cu cei apropiaţi, în Piaţa Victoriei. De asemenea, Ştefan Caramitru afirmă că incidentul s-a aplanat după câteva minute, că nu a comunicat nimănui despre cele întâmplate şi nici nu a mai avut vreo discuţie cu familia Dragnea.

"După câteva minute, incidentul s-a aplanat, fiecare ne-am retras la casele noastre. De atunci, nu am fost contactat de nimeni, nu am comunicat acest incident la terţi, şi nu a mai avut loc nicio discuţie cu familia Dragnea. Până în acest moment nu am fost informaţi oficial din partea organelor competente privind existenţa unei plângeri cu privire la această altercaţie verbală şi sunt foarte surprins de informaţiile care se vehiculează în presă, mai ales că nu am fost contactaţi pentru a ne exprima un punct de vedere. Sunt şocat de detaliile prezentate de anumite trusturi de presă, care menţionează „agresiuni” din partea mea si alte fapte care sunt foarte departe de realitate. Nu înţeleg cum acest incident minor a ajuns sa fie un subiect de presă, nu îmi doresc să îl alimentez inutil şi nici nu înţeleg argumentele unui asemenea demers jurnalistic. Dacă într-adevăr există o plângere penală cu privire la acest incident minor, vom răspunde oricăror solicitări din partea autorităţilor şi vom furniza orice informaţie necesară pentru stabilirea adevărului", adaugă Ştefan Caramitru.

Liderul PSD Liviu Dragnea a spus, luni, că, de fapt, fiul său a fost agresat de mai multe ori, însă acum a decis să depună plângere. "A fost agresat de mai multe ori. În final s-a decis să depună plângere”, a declarat luni Liviu Dragnea, răspunzând la o întrebare a jurnaliştilor.

