Imagini uimitoare de pe litoral, cu sute de mii de turiști: ”Suntem speriaţi de atâţia oameni”

Este vârf de sezon estival şi mai toate staţiunile de la mare sunt pline ochi de turişti. Numai că cei care au sperat să scape de agitaţia din oraşe au nimerit în cel mai aglomerat weekend din ultimii doi ani.

Neoficial, hotelierii vorbesc de peste 250 de mii de oaspeţi. Cei mai mulţi au mers în: Mamaia, Eforie Nord Costineşti şi Vama Veche.

Miile de turişti care s-au trezit în zori au ocupat toate şezlongurile de pe plajă în Eforie Nord, iar ghinioniştii s-au mulţumit cu o bucăţică de nisip pentru prosop.

La fel de rău stăteau lucrurile şi prin parcări.

Într-o astfel de zi mulţi păreau că îşi dau coate inclusiv în apă.

Reporter: Cat timp v-a luat până aţi găsit acest loc pe plajă?

Femeie: ”De la şase dimineaţa am venit să fim siguri că avem un loc în faţă. Am făcut rezervare din timp şi am avut loc de parcare la hotel. Nu suntem pretenţioşi dar este într-adevăr foarte aglomerat faţă de alţi ani, foarte aglomerat”.

La rândul lor salvamarii au avut bătăi de cap cu cei pe care nu au reuşit să-i convingă să nu înoate în larg.

Livius Postaru salvamar: ”Curenții sunt prezenţi la suprafaţă şi în orice moment poate veni un curent şi să-I ducă în larg. Să se întoarcă înapoi este foarte foarte greu”.

Pe la prânz puhoiul s-a mutat de pe plajă la cantină.

Virgil Negru, administrator terasă: ”Sunt născut, crescut în Eforie am 39 de ani şi atâţia oameni ca aseară şi astăzi nu am văzut niciodată. Foarte mulţi, camerele sunt pline, marile magazine retail abia fac faţă cererilor şi suntem speriaţi de atâţia oameni”.

Cum era de aşteptat, pe şoselele dintre staţiuni au fost ambuteiaje iar pe autostrada Soarelui, pe sensul spre Bucureşti, cei grăbiţi şi neatenţi au provocat din nou accidente. Cel mai mare cu 6 maşini care s-au ciocnit în lanţ.

Aglomeraţia vine în ciuda creşterii uşoare a tarifelor de pe litoral. O cameră la trei stele costă până-n 350 de lei pe noapte, un şezlong în Eforie - în medie 35 de lei, o bere la doza 7 lei, iar un prânz la cantină - 35 de lei de persoană.