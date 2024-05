Stare de asediu în Istanbul. Violențe la manifestațiile de 1 Mai. Peste 40.000 de polițiști arestează protestatari. VIDEO

Primele altercaţii au apărut în timp ce manifestanţii încercau să forţeze barajele de poliţie pentru a ajunge în emblematica Piaţă Taksim, epicentrul contestărilor în metropola turcă.

Istanbulul a fost plasat în stare de asediu de către forţele de ordine care au blocat centrul oraşului.

BREAKING: Turkey's police use pepper spray, tear gas to disperse protesters amid banned Labour Day rally in Istanbul

Mai mult de 42.000 de poliţişti au fost desfăşuraţi, a prevenit marţi ministrul de interne Ali Yerlikaya, denunţând în avans „organizaţiile teroriste (care vor) să facă din 1 Mai un teren de acţiune şi de propagandă”.

The annual May Day protests in Istanbul, Türkiye, were once again met with extreme violence. Police set up a massive barricade to stop protesters from accessing the city’s main square, Taksim Square. Those who attempted to break through were reportedly met with tear gas and… pic.twitter.com/zjkgDQYeru

De pe malurile Bosforului până la peninsula istorică Sultanhamet şi palatul Topkapî, bariere metalice barează orice trecere, iar transportul în comun - inclusiv traversările cu feriboturile - este oprit.

La începutul dimineţii, în timp ce manifestanţii se strângeau în cartierul Beşiktaş pentru a sărbători 1 Mai, au izbucnit ciocniri cu poliţiştii, iar câteva zeci de persoane au fost conduse spre dubele poliţiei.

In Istanbul, the May Day demonstration turned into clashes with the police

The police used rubber bullets and tear gas, as well as water cannons.

The conflict occurred because the governor of Istanbul did not allow May 1 to be celebrated in Taksim Square, but the demonstrators… pic.twitter.com/uv1Qp1UmYS