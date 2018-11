Sound of Vision - cercetare românească, în top 10 tech-for-society. Fiecare VOT îi poate ajuta pe nevăzători

Proiectul Sound of Vision, un proiect de cercetare european cu puternică participare românească, a fost nominalizat de către Comisia Europeană în primele 10 proiecte europene din punct de vedere impact social (tech for society).

Pentru competiția Innovation Radar Prize 2018, selecția s-a realizat din cateva mii de proiecte beneficiind de finanțare europeană (Horizon 2020 și alte programe).

Chiar acum are loc votul online pentru ierarhizare.

Sound of Vision a creat un dispozitiv mobil ce îi va ajuta pe nevăzători sa perceapă mediul înconjurător prin sunete și vibrații. Astfel, ei vor putea înțelege mediul și se vor putea deplasa mult mai ușor și sigur. Am inclus mai jos un sumar al obiectivelor proiectului și o scurtă descriere.

3 din cei 9 parteneri din consorțiu sunt din România! Coordonarea tehnico-științifică a fost asigurată de Universitatea POLITEHNICA din București!

Obtinerea unui rezultat cât mai bun va reprezenta o realizare deosebită pentru România, o recunoaștere și promovare a cercetării românești.

Cu ajutorul vostru, poate fi posibil. Fiecare vot și fiecare share este important.

Votarea ia 10 secunde:

https://ec.europa.eu/futurium/en/tech-society-2018/university-iceland

(votul este înregistrat sub denumirea instituției coordonatoare administrative a proiectului – University of Iceland – asa funcționează sistemul de votare al Comisiei Europene).

Nu uitați să trimiteți și prietenilor (share/post) pentru a sprijini acest proiect important.

Realizările și obiectivele următoare ale proiectului Sound of Vision

Sound of Vision s-a finalizat la sfarșitul anului trecut, după 3 ani de cercetare intensă, rezultatul fiind un prototip funcțional de dispozitiv portabil ce îi ajută pe nevăzători să perceapă și să navigheze eficient și sigur mediul înconjurator. Protipul a fost validat prin teste cu 45 nevăzători, cu rezultate extrem de bune.

După aproximativ 1-2 saptamani, majoritatea sunt capabili să folosească bine sistemul, cu performanțe asemanătoare bastonului alb (care necesită 3-6 luni pentru a fi bine stăpanit). În plus, Sound of Vision nu ocupă mâinile, are o distanță de detecție de 5m, detectează și obstacole la inalțimea cap-torso, emite alerte de proximitate, detectează obiecte speciale de interes (uși, scări, texte, semne) și multe altele. Prototipul a fost certificat TRL 7 de către Comisia Europeană.

Dorim sa ducem acest prototip de laborator până la stadiul de produs finit, comercial, cu un preț accesibil. Potentialul de a imbunătăți viața nevăzătorilor (afectată de lipsa percepției mediului și în consecință de mobilitate redusă și sedentaritate) este imens.

Clasarea printre primele proiecte în aceasta competiție, sau chiar caștigarea ei, ar fi un ajutor deosebit pentru acest scop.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer