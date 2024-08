Solo traveling, noua modă printre românii care merg în vacanță. Cât scot din buzunar cei care vor să vadă lumea singuri

Cei mai mulți aleg circuite de o săptămână și sunt dispuși să-și mărească bugetul pentru experințe unde întâlnesc oameni noi. Totuși, trebuie prudență în astfel de întâlniri cu necunoscuții în concediu susțin consultanții în turism.

Iunia călătorește singură frecvent. Recent a fost în Liban și Istanbul, însă înainte să pornească la drum, a căutat pe diverse platforme localnici care să îi arate locurile. Deși a plecat din aeroport singură, la destinație a format rapid un grup.

Iunia Feurdean, turistă: „În prima călatorie pe care am avut-o singură la Istanbul am cunoscut o fată, ea era la Istanbul cu soțul ei, sărbătoreau un an de căsnicie, am rămas în relații foarte bune”.

Și Miruna este acum plecată cu rulota și descoperă Grecia. În fiecare loc a căutat alte persoane care călătoresc singure. Așa a întâlnit-o și pe Kira.

Miruna Amza, turistă: „Kira e o artistă din Bulgaria, amândouă călătorim cu van-ul, facem wild camping în zone cu natură și ea este solo traveler”.

Și Elena caută să lege prietenii în toate călătoriile ei.

Elena Crucianu, turistă: „Am călătorit cu o fată din Argentina timp de o săptămână, ne-am întâlnit în Costa Rica și am călătorit în Panama, a fost foarte frumos să am pe cineva alături, să împărtășim momente”.

Ce bugete alocă românii pentru o vacanță

Consultanții în turism spun că un astfel de călător de unul singur, dornic de aventură, preferă circuite care pot depăși 10 zile, în zone pitorești, sau unele de 3-4 zile în orașe populare din Europa. Și bugetele diferă: pentru destinații exotice, o vacanță solo poate costa peste 2.000 de euro.

Alexandru Bothăzan, consultant de turism: „În ultima perioadă, în România, deja începe să se dezvolte conceptul de solo traveling, în special în rândul tinerilor, aleg optiunea de circuit în defavoarea sejurului, circuitele sunt deja organizate, iar ei pot alege ce vizite vor să facă. Leagă prietenii cu ceilalți participanți la excursie, aleg în special destinațiile exotice Bali, Mauritius, Thailanda”.

În ultimii ani, în România, căutările de tip "solo travel" pe platformele de turism sunt în creștere, spun cei de la Google. Mai nou s-au dezvoltat și comunități de oameni care caută experiențe de tip meet up. Adică la destinație te asiguri că te întâlnești cu localnici ori cu alte persoane care călătoresc singure.

