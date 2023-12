Șoferul oprit cu 14 focuri de armă, arestat de polițiștii din Constanța. Cum a folosit noroiul pentru a nu i se lua urma

Autoritățile se află acum pe urmele celoralți doi indivizi, pasageri în mașină, care împreună cu șoferul au dat o spargere la un magazin din localitatea Ghindărești.

Autoturismul în care se aflau cei trei hoți circula haotic în plină noapte atunci când a fost observat de către echipajul de poliție. În momentul în care polițiștii au încercat să înregistreze numărul de înmatriculare au constatat că acesta era acoperit de noroi.

Ag. șef adj. Florentin Mitea: „În fața noastră am observat un autoturism care circula haotic ne-am apropiat de acesta am observat că numărul de înmatriculare era acoperit cu noroi i-am efectuat semnalele acustice și luminoase, acesta nu s-a conformat și-a mărit viteza moment în care am pornit în urmărire”.

S-au tras focuri de armă asupra mașinii

Șoferul mașinii a mărit viteza și de mai multe ori a încercat să scoată mașina de poliție de pe carosabil. După avertizările sonore agenții de poliție au început să folosească armamentul. După cinci focuri de avertisment unul dintre agenți a reușit să tragă direct în roțile autoturismului.

Vasile Cucea, agent-șef principal: „În momentul în care am constatat că nu se supun somațiilor prin gigafon am efectuat trei focuri de avertisment am văzut că nu opresc, în continuare pun viața în pericol a participanților la trafic dar și a noastră am executat nouă focuri către pneurile autoturismului. Am reușit să imobilizăm unul dintre ocupanții autoturismului”.

Mașina fugarilor a fost blocată pe un teren agricol de pe marginea șoselei Hârșova-Constanța după ce unul dintre pneuri a fost distrus de focurile de armă. Unul dintre fugari a fost prins, iar ceilalți doi au reușit să fugă.

Olimpia Ceara, ofițer de presă IPJ Constanța: „În urma intervenției a fost imobilizat un bărbat de 58 de ani care a fost condus la sediu în vederea continuării cercetărilor. În autoturism au fost găsite mai multe bunuri respectiv băuturi alcoolice, țigări, produse alimentare a căror deținere nu au putut fi justificate.”

Verificările polițiștilor au arătat că hoții spărseseră cu doar o oră mai devreme un magazin alimentar din localitatea Ghindărești, iar parte din bunurile găsite în mașină proveneau din acest furt.

